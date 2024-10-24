Стрижки, которые сделают лицо худее: вид омолодится сразу на 10 лет

Чтобы скорректировать черты лица – не обязательно прибегать к инъекционным процедурам. Достаточно лишь сделать стильную прическу, которая сможет удлинить лицо и сделать его худее.

Парикмахеры хорошо разбираются в тонкостях различных причесок, поэтому рассказали о нескольких вариантах, которые помогут скрыть пухлые щечки, пишет Lady 24. Эти несколько причесок или стрижек подойдут для тех, кто имеет полное лицо, поскольку способны убрать ненужный объем в нижней части.

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Несколько представленных ниже причесок не только скорректируют овал лица и освежат вид, но и смогут омолодить на несколько лет и даже подчеркнуть скулы.

Пробор

Для овальной и круглой формы лица подойдет прямой пробор, который визуально удлинит и вытянет лицо и акцентирует внимание на правильных пропорциях. А вот для квадратной и треугольной формы подойдет косой пробор, который визуально уменьшит лицо, отвлекая внимание от тяжелого низа.



Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Стрижка пикси

Эта прическа идеально подойдет для женщин с овальным и треугольным типом лица. Текстурированные пряди стрижки пикси сделают удлиненный овал лица и уберут лишний объем в нижней части лица. А еще пикси идеально подходит женщинам после 50 лет, поэтому точно сможет омолодить их вид.



Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Волнистые волосы с небрежным пробором

Небрежный пробор подойдет женщинам, которые имеют круглую или квадратную форму лица. Легкие волны визуально удлинят лицо и подчеркнут скулы, а небрежный пробор сделает образ легким и непринужденным.



Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Удлиненное каре

Этот вариант прекрасно подойдет для тех, кто хочет распрощаться с длинными волосами, но при этом хочет иметь модную стрижку, которая визуально удлинит лицо.



Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Удлиненная челка-шторка

Удлинить лицо можно с помощью челки-шторки. Отсутствие четких контуров даст эффект изящного овала лица.



Стрижки, которые удлиняют лицо / Фото Pinterest

Каждая из этих причесок или стрижек точно помогут достичь вам эффекта удлиненности лица. Парикмахеры говорят, что эти стрижки способны создать иллюзию более худого лица.