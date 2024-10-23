Некоторые прически способны подчеркнуть морщины, поэтому женщинам после 40 лет не рекомендовано их делать, пишет Lady 24. Стилисты хорошо разбираются в том, какая прическа подходит лицу, а какая способна сделать старше. В их списке есть три категорические стрижки и одно не совсем удачное окрашивание.

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Прямая челка

Несмотря на то, что прямая челка способна скрыть морщины на лбу, она все равно приковывает к себе внимание, поэтому может подчеркнуть гусиные лапки во время улыбки. Лучше сделать челку-шторку, которая выглядит стильно и актуально и прекрасно подойдет для женщин после 40 лет.



Стрижки, которые старят после 40 лет / Фото Pinterest

Каре

Стилисты отмечают, что каре обнажает шею, которая после 40 лет имеет не совсем молодой вид, поэтому лучше не делать слишком короткую стрижку, а если хотите обновить прическу, то сделайте удлиненное каре.



Стрижки, которые старят после 40 лет / Фото Pinterest

Черный цвет волос

Если у вас естественные черные волосы, то для того, чтобы освежить вид – можно сделать бразильский блонд. Но если ваши естественные волосы светлые, а для кардинального перевоплощения вы захотите перекрасить волосы в черный цвет, тогда однозначно можете быть уверены в том, что такое изменение цвета придаст вам несколько лишних лет.



Стрижки, которые старят после 40 лет / Фото Pinterest

Короткая стрижка пикси

Любая короткая прическа уже автоматически добавляет возраста. Чаще всего коротко стригутся женщины после 50 лет, впрочем женщинам после 40 еще не стоит использовать такую короткую стрижку.



Стрижки, которые старят после 40 лет / Фото Pinterest