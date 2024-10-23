Деякі зачіски здатні підкреслити зморшки, тому жінкам після 40 років не рекомендовано їх робити, пише Lady 24. Стилісти добре знаються на тому, яка стрижка підходить обличчю, а яка – здатна зробити старшою. У їхньому списку є три категоричні стрижки та одне не зовсім вдале фарбування.

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Прямий чубчик

Попри те, що прямий чубчик здатен приховати зморшки на лобі, він все одно приковує до себе увагу, тож може підкреслити "гусячі лапки" під час усмішки. Краще зробити чубчик-шторку, яка виглядає стильно та актуально й чудово підійде для жінок після 40 років.



Стрижки, які старять після 40 років / Фото Pinterest

Каре

Стилісти зауважують, що каре оголює шию, яка після 40 років має не зовсім молодий вигляд, тому краще не робити занадто коротку стрижку, а якщо хочете оновити зачіску, то зробіть подовжене каре.



Стрижки, які старять після 40 років / Фото Pinterest

Чорний колір волосся

Якщо у вас природне чорне волосся, то для того, щоб освіжити вигляд – можна зробити бразильський блонд. Та якщо ваше природне волосся світле, а для кардинального перевтілення ви захочете перефарбувати волосся в чорний колір, тоді однозначно можете бути впевнені в тому, що така зміна кольорів додасть вам кілька зайвих років.



Стрижки, які старять після 40 років / Фото Pinterest

Коротка стрижка піксі

Будь-яка коротка зачіска вже автоматично додає віку. Найчастіше коротко стрижуться жінки після 50 років, втім жінкам після 40 ще не варто використовувати стрижку піксі.



Стрижки, які старять після 40 років / Фото Pinterest