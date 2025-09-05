Прически обладают невероятной силой трансформации. Удачно подобранная стрижка может не только создать свежий и яркий образ, но и отнять несколько лет от паспорта.

Все что нужно – правильная форма стрижки и немного экспериментов. Узнайте, какие стрижки сейчас в тренде для тех, кто хочет освежить свой образ, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта L'Oreal Даррен Джеймс.

Какие стрижки освежают образ?

Многослойный боб

Это универсальный выбор для женщин любого возраста и с разной длиной волос. Стрижка не только добавляет объема, но и смягчает черты лица, создавая современный силуэт. Многослойный боб одинаково стильно смотрится с короткими, средними или длинными волосами.



Многослойный боб – всегда удачный выбор / Фото Pinterest

Челка

Правильно подобранная челка может сделать лицо визуально меньше и нежнее. Однако стилисты предостерегают от чрезмерно длинных челок, которые заслоняют глаза, и советуют выбирать такую длину, что обрамляет лицо, оставляя при этом глаза видимыми, чтобы выглядеть блестяще.

Короткие стрижки

Стереотип о том, что короткие волосы – это для женщин старшего возраста, устарел. Современные короткие прически, от "пикси" до длины до плеч, не только стильные, но и способны создать более молодой вид, часто сбрасывая от 5 до 10 лет. Такие стрижки создают живой и динамичный образ.



Короткие стрижки способны освежить образ / Фото Pinterest

Длинные волосы с мелированием

Тем, кто не решается расстаться с длинными волосами, стилисты рекомендуют использовать световые акценты для омоложения прически. Техника легкого мелирования может подчеркнуть черты лица, добавив глубины и мягкости общему виду. Этот метод предлагает простой, но эффективный способ освежить образ без кардинальных изменений.

Эффект легкой небрежности

Секрет сохранения молодости – естественность. Считается, что прическа, которая излучает ощущение непринужденной "раскованности", напоминая о том, что вы только что вскочили с кровати, вызывает ощущение свободы и жизненной энергии.



Небрежная укладка – ключ к более молодому виду / Фото Pinterest

Поэтому, правильная стрижка, едва заметное мелирование и немного смелости могут изменить и освежить внешний вид.

Какие стрижки идеальны для женщин 60+?

Подобрать идеальную стрижку после 60 лет для многих женщин является серьезным вызовом, однако эксперты отмечают, что это не должно сдерживать их от изучения модных тенденций.

Удачно подобранная короткая стрижка способна оживить женский образ, подарив ощущение молодости и уверенности в себе. Среди рекомендуемых стилей для этой возрастной группы: французский боб, стрижка пикси, длинный и классический боб.