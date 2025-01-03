На пике популярности все еще остается стрижка боб и каре, впрочем даже такие базовые прически создают замечательный акцент на практичности, индивидуальности и естественности, пишет 24 Канал. Каждая женщина сможет выбрать для себя идеальную стрижку на 2025 год.

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Боб со рваными концами

Классический боб будет популярным в этом году, но для разнообразия рекомендуем сделать акцент на стрижке боб со рваными концами. Такая прическа придаст современного вида и непринужденности. Стилисты говорят, что такой боб подойдет женщинам, которые хотят выглядеть модно и сильно, оставляя свой образ легким и естественным.

Эта стрижка прекрасно подходит для женщин с тонкими волосами, поскольку добавляет большего объема. Прекрасно боб выглядит на прямых и волнистых волосах, добавляя каждому из типов особого вида. Кроме того, эта стрижка может иметь разную длину – достаточно короткую и удлиненную, которая прекрасно обрамлять лицо.



Модные стрижки на 2025 год / Фото Pinterest

Удлиненный каскад

Для женщин, которые носят длинные прямые волосы, не хотят их стричь коротко, но желают добавить прическе свежести – стоит обратить внимание на каскад с удлиненными прядями. Такая стрижка имеет стильный и великолепный вид, а еще легка в уходе и укладке.



Красивые стрижки на 2025 год / Фото Pinterest

Челка-шторка

Уже несколько сезонов из моды не выходит челка, которая подходит многим женщинам. Она идеально подходит к любому цвету волос и является легкой в уходе.



Стильные стрижки на 2025 год / Фото Pinterest

Шегги со рваными слоями

Такая стрижка выглядит легко и естественно и до сих пор сохраняет популярность. Особенностью прически являются текстурированные и рваные слои, которые добавляют объема тонким волосам и создают эффект небрежности.

Подходит эта стрижка для волос любой длины. Короткое шегги выглядит по-особенному, на средней длине волос делается акцент на универсальном образе, а вот длинная стрижка шегги подчеркивает женственность. Рваные слои придают непринужденности и расслабленности, которые идеально подходят для повседневного стиля.



Красивые стрижки на 2025 год / Фото Pinterest