Трендовые стрижки на зиму 2024/25: нас ждет что-то новенькое

Если планируете обновить свой образ в новом сезоне, тогда предлагаем посмотреть несколько вариантов стрижек, которые помогут освежить look и изменить внешний вид. Представленные варианты причесок довольно эффектные, поэтому понравятся многим девушкам.

В конце 2024 года и в начале 2025 в моду войдут текстурные стрижки с переходами длины и современные переосмысления причесок прошлых десятилетий, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Чтобы понять, что именно больше всего подойдет вашему лицу, сохраняйте референсы для визита к мастеру.

Boho челка

Эта стрижка выглядит непринужденно и трендово. В моде будет челка с мягкими линиями, объемом и рваными кончиками, которая обрамляет лицо, притягивает к нему внимание и делает прическу текстурной. Чтобы найти больше фотографий с этой стрижкой, ищите их по запросу boho bangs в TikTok и на Pinterest и вдохновляйтесь прической актрисы Дейзи Эдгар-Джонс, которая завирусилась в соцсетях.

Bell-bottom bob

Новой трендовой стрижкой будет боб-колокольчик, который расходится книзу, как джинсы клеш. Чтобы достичь такого эффекта, стрижка должна быть короткой с минимальным количеством слоев, а срез может быть рваным или ровным. Закругленности внизу можно сделать во время сушки на браш круглой щеткой, чтобы создать объем и добавить изгиб.

Прическа выглядит замечательно, когда гладко зачесана или когда укладка небрежная и воздушная.

Soft shag

А вот эта хайповая прическа – отличный вариант для тех, кому стрижка wolf cut выглядит слишком акцентной. Стрижка имеет супертрендовый вид и прекрасно подходит девушкам, которые имеют вьющиеся или прямые волосы. Она добавляет визуальную густоту и освежает любой look.

BIXIE

Стрижка бикси никогда не выходит из трендов. Она подходит для тех, кто хочет сделать волосы более текстурными и поэкспериментировать с объемом.

Long layered

Эта прическа имеет вайб 90-х годов, поэтому подойдет всем тем, кто захочет примерить на себя каскад Дженнифер Энистон. Мягкие струящиеся пряди подчеркивают лицо. Стилисты говорят, что эта стрижка – беспроигрышный вариант для длинных волос.