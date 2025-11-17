5 стрижек, не требующих ухода: от них все будут в восторге
- Стилисты рекомендуют 5 стрижек, которые не требуют тщательного ухода, такие как длинные слоистые пряди и итальянский боб.
- Эти стрижки сохраняют форму во время роста и подходят для разных типов волос, не требуя частого подравнивания.
Есть много красивых стрижек, но некоторые из них требуют много времени на укладку. Стилисты выбрали несколько причесок, за которыми не нужно тщательно ухаживать. Они легко носятся и не требуют постоянного обновления стрижки в салоне.
Независимо от текстуры, несколько причесок сделают укладку волос легкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Каждая из стрижек выглядит красиво, поэтому рекомендуем ознакомиться с ними в материале.
Какие стрижки являются простыми в уходе?
Длинные слоистые пряди
Слои добавляют прическе движения. Стрижку можно закрутить в локоны, сделать волны или просто собрать волосы назад.
Стрижки, что легкие в укладке / Фото Pinterest
Итальянский боб
Эта стрижка подойдет для тех, кто имеет густые и тяжелые волосы. Слои вокруг лица как будто двигаются и не требуют постоянного подравнивания.
Стрижки, что легкие в укладке / Фото Pinterest
Челка с обрамлением лица
Классическая челка требует постоянного подстригания, но мода на слои вокруг лица растет.
Стрижки, что легкие в укладке / Фото Pinterest
Лоб с пробором посередине
Название лоб означает длинный боб, который имеет аккуратный вид даже без укладки. Пробор посередине добавляет такой стрижке минимализма.
Стрижки, которые легки в укладке / Фото Pinterest
Длинная косая челка на бок
Эта челка не требует постоянного ухода. Достаточно лишь отвести прядь в сторону, чтобы получить интересную форму.
Стрижки, что легкие в укладке / Фото Pinterest
Все эти стрижки не теряют форму во время роста, поэтому их не нужно постоянно подравнивать. А еще их преимуществом является то, что они подходят под различные типы волос: прямые, волнистые или густые.
Не требуют дополнительной укладки и короткие стрижки, пишет In Style. Среди модных причесок на короткие волосы выделяют французский боб, блант боб, легкие слои и текстурированное каре. Каждая из этих стрижек имеет свои особенности, которые подходят для разных типов лица и волос.
Какая прическа вернулась в моду?
Индийская коса вернулась в моду этой осенью. Ее нужно заплетать на макушке и постепенно вплетать пряди. Выглядит эта прическа красиво и элегантно.
Коса подходит для всех типов волос. Стилисты советуют носить эту прическу с базовым и простым нарядом, а также сочетать с изысканными костюмами и блузами.
