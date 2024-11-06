Самые популярные прически 2024 года: эти стрижки любят все

Есть несколько причесок, которые настолько популярны, что их носят этой осенью почти все женщины. В конце года все хотят изменить свои образы и обновить прически, поэтому советуем обратить внимание на определенные варианты, поскольку стрижка играет большую роль того, как вы выглядите.

Парикмахер и стилист Лаура Полко рассказала, что в тренде осенью длинные волосы слоями, длинные пряди в духе 90-х и длина стрижки боб до подбородка, передает 24 Канал со ссылкой на Bustle.

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Стрижка боб всегда будет в моде и никогда не перестанет быть актуальной, впрочем стоит обратить внимание на несколько интересных стрижек, которые будут в моде до конца года.

Прическа с челкой-шторкой

Такая стрижка выглядит довольно красиво и не выйдет из моды в ближайшее время. Челка прекрасно обрамляет лицо и даже придает сексуальный вид. Подходит такая прическа почти всем.



Красивые прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Прямой боб

Эта стрижка идеально подходит многим типам лица. Длина до подбородка прекрасно освежает и прекрасно выглядит. Короткий боб до подбородка – это вневременной выбор, поэтому можете смело делать ставку именно на эту прическу.



Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Ретро-стрижка

Стрижка в стиле 70-х вернулась в моду, поэтому советуем челку-шторку совместить с объемной прической с большим количеством слоев. Такой вариант стрижки подойдет многим женщинам всех возрастов.



Красивые прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Лоб – длинный боб

Если же хотите сохранить длину волос, тогда стоит воспользоваться стрижкой длинный боб. Hair-стилисты говорят, что если поиграть с длиной волос вокруг лица, то можно прекрасно изменить образ.



Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest