5 стрижек пикси для тех, кто любит короткие волосы

Некоторые молодые девушки и женщины постарше обожают короткие волосы, поэтому всячески пытаются найти для себя красивую стрижку. Особенно короткие волосы актуальны летом. Какую именно стрижку пикси стоит сделать на лето – подробнее рассказали в материале.

Долгое время из моды не выходила стрижка боб, однако уже в 2025 году актуальной станет пикси, пишет 24 Канал со ссылкой на Refenery. В определенных случаях стрижка пикси подходит для тех, кто хочет радикальных изменений. Как и стрижка боб, пикси также имеет много различных вариаций, которые помогут подчеркнуть стиль и индивидуальность.

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Четкая пикси

Такая стрижка является вневременной. Ее до сих пор обожают многие старшие женщины, которые хотят иметь опрятную прическу, но не хотят тратить много времени на укладку.

Округленная пикси

Эта стрижка уже имеет немного длиннее длину на макушке и по бокам и создает мягкий и округлый силуэт. Такая прическа становится все популярнее в салонах, потому что прекрасно подходит для тех, кто не любит квадратные формы. Округленная пикси требует минимального ухода.

Тупая пикси

Стрижка прекрасно обрамляет волосы, но для того, чтобы формы были мягкими, надо обеспечить фиксацию с помощью фена и лака для волос. Далее прическу надо высушить щеткой и зафиксировать.

Рваная пикси

В этой прическе челка и боковые пряди подстрижены так, чтобы создавать углы на лбу, вокруг ушей и затылка. Такая пикси вдохновлена панком и прекрасно добавит креатива в образ.

Текстурированная пикси

Эта стрижка добавляет формы и движения вокруг лица. Впрочем, в отличие от округлой, эта прическа уже имеет более короткие волосы по бокам, а добавленные слои на макушке создают дополнительный объем. Для укладки рекомендуется нанести спрей для увеличения объема и дать высохнуть естественным путем. Стрижка является красивой и вневременной.

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