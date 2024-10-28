Стрижки по знаку Зодиака: узнайте, как выглядит ваша идеальная прическа

Немалое количество людей верят в гороскопы и советы астрологов. Оказывается, что стрижка в соответствии со своим знаком Зодиака способна повысить приток новых сил, улучшить самочувствие и помочь человеку найти себя.

Прическа – это неотъемлемая составляющая нашего имиджа, пишет Lady 24. В определенный период жизни женщина хочет изменить свой образ, поэтому в такой период стоит знать, что именно нужно сделать именно вам: укоротить волосы, перекраситься или кардинально изменить стрижку?

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Астрологи рассказали о самых популярных стрижках, которые подходят индивидуально каждому знаку Зодиака.

Овен

Женщины этого знака Зодиака – бунтарки, поэтому им подойдет стрижка с рваными прядями, объемом и текстурой. Эти знаки любят заявлять о себе, поэтому прическа должна быть их главным козырем. Им одинаково подойдет короткая стрижка или длинные волосы.

Телец

Этим знакам Зодиака подойдет скромная прическа – удлиненное каре или челка-шторка. Тельцам подходят собранные волосы, которые подчеркнут всю их красоту. Классика – это именно то, что подходит этим представительницам женского пола.

Близнецы

Эти женщины очень умные и сообразительные, они постоянно находятся в центре внимания, поэтому любят пробовать что-то новое и интересное. Им идеально подойдет стрижка боб с укороченной челкой, впрочем можно обойтись и без нее.

Рак

Женщинам-Ракам не нужно думать над трендовыми прическами, поскольку им больше всего подходит натуральные волосы. Представители этого знака умеют заботиться о себе, поэтому охотно будут ухаживать за длинной шевелюрой.

Лев

Эти знаки Зодиака очень любят быть в центре внимания, поэтому классическая прическа им не подойдет. Львам подходят вьющиеся пряди и заметный цвет волос – блонд или эффектный рыжий.

Дева

Астрологи советуют Девам выбирать стрижки до середины плеч. Форма прически может быть абсолютно любой, с применением различных техник и соответствовать тенденциям. Больше всего Девам подходят прически с эффектом небрежности.

Весы

Этим знакам Зодиака стоит носить длинные волосы, которые позволят им постоянно меняться. У Весов часто может быть переменчивое настроение, поэтому на основе длинных волос они могут сделать хвост, пучок или уложить его в кудри.

Скорпион

Астрологи говорят, что Скорпионам подходят прически, которые позволяют подчеркивать их внутреннее состояние – объемные и пышные.

Стрелец

Прическа Стрельцов должна быть аккуратной. Лучше всего подойдет удлиненное каре или прямые волосы с ровными концами. По цвету, то этим знакам хорошо подходят темные оттенки.

Козерог

Трудолюбивые и старательные Козероги тяготеют к необычным стрижкам. Это может быть короткий боб или яркое окрашивание, которое идеально завершит их образ.

Водолей

Этим знакам Зодиака подходит что-то романтическое и опрятное. Водолеям подходят легкие волны или идеально выпрямленные волосы. Даже окрашивание должно быть для них естественным и не выходить за рамки возможного.

Рыбы

Женщины, которые рождены под знаком Рыб, довольно целеустремленные и свободолюбивые. Они отказываются от тенденций и делают то, что им больше всего нравится, поэтому астрологи советуют им делать фокус на собственные предпочтения.