Как вернуть мягкость сухим пяткам: 5 лучших способов
- Пена для бритья и ополаскиватель для рта смягчают кожу, оставляя ее гладкой и блестящей.
- Натуральные масла, солевая ванна, вазелин и регулярность ухода помогают восстановить мягкость сухим пяткам.
В осеннюю пору кожа на пятках становится сухой и шершавой. Когда кожа теряет влагу и эластичность, то становится неприятной на ощупь. Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут восстановить кожу стоп и вернуть ей ухоженный вид.
Чтобы сухие пятки быстро смягчить и обновить кожу пяток, воспользуйтесь пятью проверенными способами, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
Как вернуть пяткам мягкость?
Пена для бритья и ополаскиватель для рта
Ополаскиватель обладает антисептическим и освежающим действием, а пена для бритья смягчает верхний слой кожи. Сначала нанесите слой пены на сухие пятки, а потом смочите полотенце в теплой воде и смешайте с ополаскивателем для рта. Оставьте все на 20 минут, а потом вытрите все полотенцем. В результате вы должны получить гладкую кожу.
Натуральные масла
Ароматизированные масла являются настоящим эликсиром для пяток. Выберите для себя оливковое, кокосовое или миндальное масло. Перед сном смажьте ноги маслом и наденьте хлопчатобумажные носки. К утру кожа впитает все питательные компоненты, поэтому трещины станут менее заметными. Такой метод стоит применять 2 – 3 раза в неделю.
Натуральное масло хорошо восстанавливает сухость пяток / Фото Freepek
Солевая ванна для стоп
Эта процедура достаточно проста, но эффективна. Теплая вода откроет поры, а морская соль отшелушит ороговевшие клетки. Горсть морской соли надо насыпать в миску с горячей водой и добавьте несколько капель эфирного масла лаванды. Замочите ноги на 15 минут, вытрите насухо и нанесите крем.
Вазелин
Старый метод известен многим. Вазелин прекрасно восстанавливает кожу, поэтому перед сном стоит нанести слой крема на пятки, одеть носки, а сверху – полиэтиленовые пакеты, которые создадут эффект тепла. Уже на утро кожа станет мягкой. Для устойчивого результата можно повторять несколько раз в неделю.
Регулярность
Чтобы любой метод дал результат, следует придерживаться результативности. Нужно дважды в неделю выделять 15 минут на уход за стопами, чтобы они всегда были нежными.
Какие еще лайфхаки надо знать?
