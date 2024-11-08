В этом году бренды акцентировали внимание на удобстве и прочности, пишет 24 Канал. В новые модели вошли сумки карго, клатчи, винтажные сумки или сумки с акцентными деталями.
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Винтажные сумки
Благодаря своей уникальности винтажные сумки стали настоящим хитом на модных показах 2024. Сумки в стиле 60-х и 70-х, а также культовые модели, такие как Birkin от Hermès, остаются на пике популярности благодаря своей элегантности и бессмертному дизайну.
Также бренды активно обновляют классические модели, предоставляя им новые цветовые палитры и материалы, чтобы они соответствовали актуальным трендам. Такая сумка идеально подойдет для ценителей винтажа и оригинальности.
Трендовые сумки на осеннюю пору / Коллаж Lady 24
Вытянутая сумка
Вытянутая сумка "такса" является одной из ключевых тенденций 2024 года. Она выделяется своей длинной и узкой формой, что добавляет элегантности образу. Такая модель обычно с длинными ручками, которые крепятся посередине.
Эта сумка хорошо подходит как для повседневного образа, так и для вечерних выходов, что делает ее универсальной и стильной. Она легко сочетается с различными стилями, добавляя изящества и совершенства любому образу.
Трендовые сумки на осеннюю пору / Коллаж Lady 24
Сумки тоут
Эта модель является чрезвычайно практичной и идеально подойдет как всем business gils для работы, так и всем для повседневных дел, ведь является вместительной, удобной и стильной. На модных показах 2024 бренды показывают новые формы старой классики – интересная фурнитура, необычная ткань, интересная расцветка. Это позволяет посмотреть на хорошо знакомое под новым углом.
Трендовые сумки на осеннюю пору / Коллаж Lady 24
Клатчи
В 2024 году на пике популярности сумки клатчи, которые снова становятся неотъемлемой частью вечернего гардероба. Бренды показывают, что современные клатчи могут быть не только элегантными, но и функциональными и практичными – некоторые стали более вместительными, что позволяет взять с собой все необходимое.
Дизайнеры предлагают модели с оригинальными акцентами – цепочки, блестки, металлические детали и даже анималистический принт. Такие клатчи хорошо дополнят образ и сделают его более элегантным.
Трендовые сумки на осеннюю пору / Коллаж Lady 24
Все эти модели сумок – идеальный вариант для завершения осеннего образа на основе роскошного пальто в длине макси или красивой дубленки в дорогих цветах. Сумка – это незаменимый аксессуар, поэтому обязательно попробуйте добавить что-то из этого списка для своего аутфита.