Пряди становятся пушистыми, а локоны – неопрятными: топ-3 ошибки при сушке волос диффузором

Чтобы волосы имели непревзойденный вид, их необходимо правильно сушить и укладывать. В этом процессе главное не спешить, ведь высокие температуры воздуха во время сушки только навредят.

Стоит также и правильно пользоваться диффузором. Поэтому, блогер в сети поделилась собственными секретами, как сушить волосы.

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Топ ошибок во время сушки волос с диффузором

Самой распространенной ошибкой является использование высоких температур для сушки волос. Однако это только повреждает структуру волос, а также провоцирует пушистость. Вместо этого блогер советует сушить волосы на холодной температуре. Это не только сохранит здоровье прядей, но и обеспечит долговременную укладку.

Также девушка не рекомендует сразу после укладки пользоваться диффузором, ведь это также будет провоцировать пушистость. Поэтому сначала необходимо высушить волосы привычным способом, зафиксировать кудри и только после этого использовать диффузор.

В-третьих, во время пользования диффузором не стоит спешить. Так, волосы стоит положить в "тарелочку" вместе с корнем и подождать 5 – 6 секунд. Только после этого стоит брать следующие пряди и укладывать волосы дальше.

Каких ошибок следует избегать во время сушки волос диффузором: смотрите видео

К слову, в комментариях некоторые пользователи советуют держать волосы в "тарелочке" диффузора даже дольше. Так, некоторые из девушек замечают, что сушат одну прядь волос в течение 2 – 3 минут.