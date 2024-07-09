Пасма стають пухнастими, а локони – неохайними: топ-3 помилки під час сушіння волосся дифузором

Щоб волосся мало неперевершений вигляд, його необхідно правильно сушити та вкладати. У цьому процесі головне не поспішати, адже високі температури повітря під час сушіння тільки нашкодять.

Варто також і правильно користуватися дифузором. Відтак, блогерка у мережі поділилася власними секретами, як сушити волосся.

До теми Вигляд на мільйон: як зробити професійну укладку вдома

Топ помилок під час сушіння волосся з дифузором

Найпоширенішою помилкою є використання високих температур для сушіння волосся. Однак це лише пошкоджує структуру волосся, а також провокує пухнастість. Натомість блогерка радить сушити волосся на холодній температурі. Це не лише збереже здоров'я пасм, а й забезпечить довготривалу укладку.

Також дівчина не рекомендує відразу після укладки користуватися дифузором, адже це також провокуватиме пухнастість. Тому спочатку необхідно висушити волосся у звичний спосіб, зафіксувати кучері й лише після цього використовувати дифузор.

По-третє, під час користування дифузором не варто поспішати. Так, волосся варто покласти в "тарілочку" разом з коренем та почекати 5 – 6 секунд. Лише після цього варто брати наступні пасма й вкладати волосся далі.

Яких помилок варто уникати під час сушіння волосся дифузором: дивіться відео

До слова, у коментарях деякі користувачі радять тримати волосся у "тарілочці" дифузора навіть довше. Так, деякі з дівчат зауважують, що сушать одне пасмо волосся протягом 2 – 3 хвилин.