Развенчиваем миф: вредно ли сушить волосы феном
Многие эксперты рекомендуют сушить волосы феном после каждого мытья. Однако, существует предубеждение, что это на самом деле вредная привычка.
Дело в том, что сушка феном действительно может негативно повлиять на волосы, но только при определенных условиях, пишет 24 Канал.
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Какой вред от сушки феном
Основная проблема при сушке волос феном – это воздействие высоких температур. Когда волосы подвергаются сильному нагреву, кутикула (внешний слой волоса) раскрывается, что может привести к потере влаги и повреждению структуры.
Чем опасна сушка волос феном / Фото Pexels
Какие негативные последствия имеет неправильная сушка волос:
- Сухость и ломкость. Если волосы часто высушиваются при высоких температурах, они могут стать сухими, ломкими и не поддаваться укладке.
- Потеря блеска. Поврежденная кутикула не может отражать свет, из-за чего волосы выглядят тусклыми.
- Секущиеся концы. Высушенные и ослабленные волосы больше подвержены возникновению секущихся концов.
Как правильно сушить волосы феном
Чтобы волосы не были повреждены, нужно правильно сушить их феном. Для этого нужно:
- Предварительно промокнуть волосы полотенцем.
- Использовать термозащиту.
- Сушить волосы на невысокой температуре.
- Расчесывать волосы в процессе сушки.
- При сушке держать фен минимум в 20 сантиметрах от головы.
- Не досушивать волосы на 100%, лучше оставлять их совсем немного влажными.
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Можно ли сушить волосы феном на высокой температуре / Фото Pexels
Как выбрать хороший фен
Чтобы волосы не повредились, нужно использовать качественный фен. В нем должны присутствовать:
- ионизация;
- регулятор температуры;
- дополнительные насадки, например, диффузор, что позволяет рассеивать воздух.