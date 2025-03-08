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Lady Советы для Lady Развенчиваем миф: вредно ли сушить волосы феном
8 марта, 12:00
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Развенчиваем миф: вредно ли сушить волосы феном

Анастасия Зорик

Многие эксперты рекомендуют сушить волосы феном после каждого мытья. Однако, существует предубеждение, что это на самом деле вредная привычка.

Дело в том, что сушка феном действительно может негативно повлиять на волосы, но только при определенных условиях, пишет 24 Канал.

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Какой вред от сушки феном

Основная проблема при сушке волос феном – это воздействие высоких температур. Когда волосы подвергаются сильному нагреву, кутикула (внешний слой волоса) раскрывается, что может привести к потере влаги и повреждению структуры.


Чем опасна сушка волос феном / Фото Pexels

Какие негативные последствия имеет неправильная сушка волос:

  • Сухость и ломкость. Если волосы часто высушиваются при высоких температурах, они могут стать сухими, ломкими и не поддаваться укладке.
  • Потеря блеска. Поврежденная кутикула не может отражать свет, из-за чего волосы выглядят тусклыми.
  • Секущиеся концы. Высушенные и ослабленные волосы больше подвержены возникновению секущихся концов.

Как правильно сушить волосы феном

Чтобы волосы не были повреждены, нужно правильно сушить их феном. Для этого нужно:

  1. Предварительно промокнуть волосы полотенцем.
  2. Использовать термозащиту.
  3. Сушить волосы на невысокой температуре.
  4. Расчесывать волосы в процессе сушки.
  5. При сушке держать фен минимум в 20 сантиметрах от головы.
  6. Не досушивать волосы на 100%, лучше оставлять их совсем немного влажными.

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Можно ли сушить волосы феном на высокой температуре / Фото Pexels

Как выбрать хороший фен

Чтобы волосы не повредились, нужно использовать качественный фен. В нем должны присутствовать:

  • ионизация;
  • регулятор температуры;
  • дополнительные насадки, например, диффузор, что позволяет рассеивать воздух.