Розвінчуємо міф: чи шкідливо сушити волосся феном

Багато експертів рекомендує сушити волосся феном після кожного миття. Однак, існує упередження, що це насправді шкідлива звичка.

Річ у тім, що сушіння феном дійсно може негативно вплинути на волосся, але лише за певних умов, пише 24 Канал.

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Яка шкода від сушіння феном

Основна проблема при сушінні волосся феном – це вплив високих температур. Коли волосся піддається сильному нагріванню, кутикула (зовнішній шар волосини) розкривається, що може призвести до втрати вологи та пошкодження структури.



Чим небезпечне сушіння волосся феном / Фото Pexels

Які негативні наслідки має неправильне сушіння волосся:

Сухість та ламкість . Якщо волосся часто висушується при високих температурах, воно може стати сухим, ламким і важким для укладання.

. Якщо волосся часто висушується при високих температурах, воно може стати сухим, ламким і важким для укладання. Втрата блиску . Пошкоджена кутикула не може відображати світло, через що волосся виглядає тьмяним.

. Пошкоджена кутикула не може відображати світло, через що волосся виглядає тьмяним. Посічені кінці. Висушене і ослаблене волосся більше схильне до виникнення посічених кінців.

Як правильно сушити волосся феном

Щоб волосся не було пошкоджено, потрібно правильно сушити його феном. Для цього потрібно:

Попередньо промокнути волосся рушником. Використовувати термозахист. Сушити волосся на невисокій температурі. Розчісувати волосся в процесі сушки. При сушці тримати фен щонайменше у 20 сантиметрах від голови. Не досушувати волосся на 100%, краще залишати його зовсім трохи вологим.

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Чи можна сушити волосся феном на високій температурі / Фото Pexels

Як обрати хороший фен

Щоб волосся не пошкодилось, потрібно використовувати якісний фен. У ньому мають бути наявні: