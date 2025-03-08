Розвінчуємо міф: чи шкідливо сушити волосся феном
- Сушіння волосся феном може бути шкідливим через вплив високих температур.
- Для уникнення пошкоджень важливо використовувати фен з іонізацією та регулятором температури.
Багато експертів рекомендує сушити волосся феном після кожного миття. Однак, існує упередження, що це насправді шкідлива звичка.
Річ у тім, що сушіння феном дійсно може негативно вплинути на волосся, але лише за певних умов, пише 24 Канал.
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Яка шкода від сушіння феном
Основна проблема при сушінні волосся феном – це вплив високих температур. Коли волосся піддається сильному нагріванню, кутикула (зовнішній шар волосини) розкривається, що може призвести до втрати вологи та пошкодження структури.
Чим небезпечне сушіння волосся феном / Фото Pexels
Які негативні наслідки має неправильне сушіння волосся:
- Сухість та ламкість. Якщо волосся часто висушується при високих температурах, воно може стати сухим, ламким і важким для укладання.
- Втрата блиску. Пошкоджена кутикула не може відображати світло, через що волосся виглядає тьмяним.
- Посічені кінці. Висушене і ослаблене волосся більше схильне до виникнення посічених кінців.
Як правильно сушити волосся феном
Щоб волосся не було пошкоджено, потрібно правильно сушити його феном. Для цього потрібно:
- Попередньо промокнути волосся рушником.
- Використовувати термозахист.
- Сушити волосся на невисокій температурі.
- Розчісувати волосся в процесі сушки.
- При сушці тримати фен щонайменше у 20 сантиметрах від голови.
- Не досушувати волосся на 100%, краще залишати його зовсім трохи вологим.
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Чи можна сушити волосся феном на високій температурі / Фото Pexels
Як обрати хороший фен
Щоб волосся не пошкодилось, потрібно використовувати якісний фен. У ньому мають бути наявні:
- іонізація;
- регулятор температури;
- додаткові насадки, наприклад, дифузор, що дозволяє розсіювати повітря.