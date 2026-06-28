Особый восторг у пользователей вызвала идея свадебной съемки в стиле пленочной фотографии. Впрочем, не меньшее внимание привлекло и свадебное платье Даши Квитковой. Далее в материале 24 Канала рассказываем о том, какой бренд создал образ невесты.

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На торжестве инфлюенсер сменила два образа – длинное платье и короткое.

На церемонии Даша появилась в облегающем кружевном платье с длинными рукавами и глубоким вырезом на спине. Внизу оно плавно расходилось в длинный шлейф, а образ дополняла легкая фата.

Из украшений блогер выбрала тонкое бриллиантовое колье, каплевидные серьги и нежное кольцо в форме цветка с камнями.

Образ дополнили нюдовый макияж и мягкая волнистая укладка – всё выглядело очень естественно.

Даша Квиткова на свадьбе / Фото из Instagram блогера

Впоследствии невеста сменила образ: собрала волосы в аккуратный пучок и переоделась в короткое платье, усыпанное блестящими пайетками или кристаллами, с такой же открытой спиной. Это выглядит ярко, смело и очень празднично.

Владимир Бражко и Даша Квиткова / Скриншот из Instagram

Наряды для Даши создал украинский свадебный бренд Milla Nova. Об этом она сообщила в Instagram-сторис.

Бренд Milla Nova создал свадебные платья для Даши Квитковой / Скриншот из Instagram-сторис

Не могу оторваться от этих платьев,

– написала после свадьбы блогер, и с ней трудно не согласиться.

Даша Квиткова о своих свадебных платьях / Скриншот из Instagram

Кстати, ранее мы публиковали подробный материал о том, какие свадебные платья стали главным трендом 2026 года.