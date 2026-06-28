Особый восторг у пользователей вызвала идея свадебной съемки в стиле пленочной фотографии. Впрочем, не меньшее внимание привлекло и свадебное платье Даши Квитковой. Далее в материале 24 Канала рассказываем о том, какой бренд создал образ невесты.
К теме Даша Квиткова и Владимир Бражко поженились: первые кадры со свадьбы пары
На торжестве инфлюенсер сменила два образа – длинное платье и короткое.
На церемонии Даша появилась в облегающем кружевном платье с длинными рукавами и глубоким вырезом на спине. Внизу оно плавно расходилось в длинный шлейф, а образ дополняла легкая фата.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Из украшений блогер выбрала тонкое бриллиантовое колье, каплевидные серьги и нежное кольцо в форме цветка с камнями.
Образ дополнили нюдовый макияж и мягкая волнистая укладка – всё выглядело очень естественно.
Даша Квиткова на свадьбе / Фото из Instagram блогера
Впоследствии невеста сменила образ: собрала волосы в аккуратный пучок и переоделась в короткое платье, усыпанное блестящими пайетками или кристаллами, с такой же открытой спиной. Это выглядит ярко, смело и очень празднично.
Владимир Бражко и Даша Квиткова / Скриншот из Instagram
Наряды для Даши создал украинский свадебный бренд Milla Nova. Об этом она сообщила в Instagram-сторис.
Бренд Milla Nova создал свадебные платья для Даши Квитковой / Скриншот из Instagram-сторис
Не могу оторваться от этих платьев,
– написала после свадьбы блогер, и с ней трудно не согласиться.
Даша Квиткова о своих свадебных платьях / Скриншот из Instagram
Кстати, ранее мы публиковали подробный материал о том, какие свадебные платья стали главным трендом 2026 года.