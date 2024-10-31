Трендовые свадебные платья на 2025 год: какие фасоны будут самыми модными

Будущие невесты уже точно начинают подыскивать платья на 2025 год. Дизайнеры каждый год предлагают что-то новое для вдохновения, поэтому с радостью расскажем о главных трендовых платьях, которые будут актуальными.

В сентябре на четырех Неделях моды дизайнеры представили коллекции сезона весна – лето 2025, пишет Vogue. На подиумах Нью-Йорка, Милана, Парижа и Лондона появились роскошные свадебные платья, от которых невозможно отвести взгляда.

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Трендовые свадебные платья 2025 года

Главную роль в свадебных платьях на 2025 год играют текстуры и силеуты. В моде будут элегантные платья, с подчеркнутыми плавными линиями и изысканными деталями. Необычный фасон, но удивительно красивый, представил бренд Khaite.



Модные платья на 2025 год / Фото Vogue

Phillip Lim добавил к платьям асимметричные складки, тонкое кружево и объемные рукава.



Трендовые платья на 2025 год / Фото Vogue

Многие бренды представили костюмы из белого атласа, которые одинаково подойдут для жениха и невесты. Такой наряд подойдет для тех молодоженов, которые предпочитают отход от традиционного свадебного наряда.



Модный костюм на 2025 год / Фото Vogue

Бренд Laquan Smith продемонстрировал классическую вариацию свадебного платья с дерзким вырезом, четким кройным пошивом с цветочным элементом декорирования на волосах. Такое платье отражает дух настоящего времени.



Трендовые платья на 2025 год / Фото Vogue

В моде также остались изысканные шелковые платья на тонких бретельках, которые идеально подойдут для невест, которые любят минимализм и классику.



Модные платья на 2025 год / Фото Vogue

Для девушек, которые хотят выглядеть особенно, стоит присмотреться к платью Simkhai, которое создано в виде бахромчатой сетки. Очень красиво такое платье выглядит с минималистичными босоножками.



Трендовые платья на 2025 год / Фото Vogue

Невероятный вид имеет комбинезон от Richard Quinn созданный из бахромчатой блестящей нити в сочетании с длинной фатой.



Модный комбинезон на 2025 год / Фото Vogue

Бренд Christian Siriano доказывает, что драпировка в 2025 году не будет терять популярности, поэтому стоит выбирать красивые корсетные платья в длине макси.



Трендовые платья на 2025 год / Фото Vogue