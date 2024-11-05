Ваниальные ароматы удачно сочетаются с различными ольфакторными профилями, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Духи с ноткой ванили не обязательно должны быть интенсивно сладкими. Есть несколько флаконов, в которых ванильное благоухание интерпретировано во всей многогранности.

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Tom Ford, Vanilla Sex

Новые духи Vanilla Sex сейчас обсуждают все. Аромат наполнен ванилью, которая смешана с горным миндалем, цветочными нотами и сандалом. Новый флакон духов от Tom Ford для каждой может показаться разным – для одной нежным и уютным, для другой – горячим и дерзким.



Женские духи, которые нравятся мужчинам / Фото Pinterest

Guerlain, Mon Guerlain

Этот аромат уже стал современной классикой. Парфюм наполнен бергамотом и лавандой, букетом из ириса, розы и жасмина самбак. База композиции состоит из пачули, сандала и бензоина.

Парфюм пахнет лавандовыми французскими полями, раскрывает в себе запах ярких цветов и имеет сладость ванили. Знаменитый дом парфюмерии создал собственную ольфакторную подпись, пудровый цветочно-ванильный аккорд "герлинад", что придает ароматам бренда узнаваемый аромат.



Женские духи, которые нравятся мужчинам / Фото Pinterest

Maison Francis Kurkdjian, Gentle Fluidity

Парфюмер Франсис Куркджан выпустил дуэт духов Gentle Fluidity в двух версиях - Silver и Gold. Серебряный аромат – это джин-тоник с ванильным послевкусием, а золотой – воздушная ваниль, которая сочетается с хвойной свежестью ягод можжевельника, пряным кориандром и мускатным орехом на базе мускуса и древесины.



Женские духи, которые нравятся мужчинам / Фото Pinterest

Определенные ароматы считаются сильными афродизиаками для мужчин. Пьянящие нотки духов не только их сводят с ума. Женщины тоже не могут устоять перед некоторыми запахами и обязательно хотят их добавить в свою коллекцию.