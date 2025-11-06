Тина Кароль показала самые модные сапоги осени: как они выглядят

Многие женщины восхищаются стилем Тины Кароль. Знаменитость не только приковывает к себе внимание творчеством, но и красивыми аутфитами, которые выгодно подчеркивают ее женственность. Недавно певица примерила трендовые сапоги осени.

Тина Кароль всегда выглядит безупречно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы. Звезда очень часто примеряет наряды с нотками элегантности и легкой дерзости.

Большинство ее вещей составляют вещи, которые подчеркивают ее фигуру – это платья с глубокими вырезами, корсеты, шелковые и кожаные ткани. Для одного из своих последних выходов Тина надела стильное платье в сочетании с трендовыми сапогами.

Какие модные сапоги надела Тина Кароль?

Тина сделала фото в красивом черном платье, которое удачно подчеркивало ее талию. Певица выбрала для себя лаконичное платье на бретельках с несколькими наслоениями ткани на юбке. Такая вещь – идеальный наряд на любое событие.

К платью исполнительница подобрала черные сапоги до колен на каблуке с широким голенищем. Осенние сапоги – это главный элемент гардероба, без которого сложно представить сезон, поэтому Тина Кароль показала на собственном примере, какую именно обувь стоит приобрести.

Образ исполнительница довершила своей любимой прической – собрала передние волосы назад в заколку, выпустив передние пряди спереди.



Модный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы

Черные кожаные сапоги как у певицы – вечная классика осеннего гардероба. Они удачно подходят к платьям, юбкам, лосинам и джинсам. Популярными в этом сезоне являются именно сапоги из черной кожи или лакированного покрытия.

Издание Vogue рассказало, что этой осенью в модную обувь входят также челси, байкерские сапоги, ботинки до щиколотки и ковбойские сапоги. Для удобства и комфорта стоит присмотреться к замшевым сапогам на плоской подошве и к сапогам с пряжками. Главный цвет обуви – коричневый, который стал хитом этой осени.

