Тіна Кароль показала наймодніші чоботи осені: як вони виглядають

Чимало жінок захоплюються стилем Тіни Кароль. Знаменитість не лише приковує до себе увагу творчістю, але й красивими аутфітами, які вигідно підкреслюють її жіночність. Нещодавно співачка приміряла трендові чоботи осені.

Тіна Кароль завжди має бездоганний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці. Зірка дуже часто приміряє вбрання з нотками елегантності та легкої зухвалості.

Більшість її речей складають речі, які підкреслюють її фігуру – це сукні з глибокими вирізами, корсети, шовкові та шкіряні тканини. Для одного зі своїх останніх виходів Тіна одягнула стильну сукню в поєднанні з трендовими чоботами.

Які модні чоботи одягнула Тіна Кароль?

Тіна зробила фото у красивій чорній сукні, яка вдало підкреслювала її талію. Співачка обрала для себе лаконічне плаття на бретельках з кількома нашаруваннями тканини на спідниці. Така річ – ідеальне вбрання на будь-яку подію.

До сукні виконавиця підібрала чорні чоботи до колін на підборах з широкою халявою. Осінні чоботи – це головний елемент гардероба, без якого складно уявити сезон, тож Тіна Кароль показала на власному прикладі, яке саме взуття варто придбати.

Образ виконавиця довершила своєю улюбленою зачіскою – зібрала переднє волосся назад у заколку, випустивши передні пасма спереду.



Модний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки

Чорні шкіряні чоботи як у співачки – вічна класика осіннього гардеробу. Вони вдало пасують до суконь, спідниць, лосинів та джинсів. Популярними цього сезону є саме чоботи з чорної шкіри чи лакованого покриття.

Видання Vogue розповіло, що цієї осені до модного взуття входять також челсі, байкерські чоботи, черевики до щиколотки та ковбойські чоботи. Для зручності та комфорту варто придивитися до замшевих чобіт на пласкій підошві й до чобіт з пряжками. Головний колір взуття – коричневий, який став хітом цієї осені.

