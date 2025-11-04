Її Величність з’явилася на саміті One Young у Мюнхені у Мюнхені в дуже свіжому образі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ранії. На важливу подію королева Ранія приміряла аутфіт у зелених відтінках.
Читайте також Який кардиган носити у 60 років: стильний образ показала Демі Мур
Які модні штани одягнула королева Ранія?
Ранія одягнула м’ятну футболку, яку доповнила зеленими штанами з градієнтом, що гармонійно зливалися в одне ціле з футболкою. Такі цікаві штани королева придбала від бренду Alaïa.
У тон до образу Її Величність одягнула туфлі фісташкового відтінку й плетену сумку м’ятного відтінку від Bottega Veneta. Зверху Ранія одягнула зелену куртку-жакет з коміром та ремінцем на подолі.
Королева обожнює вкладати волосся у локони, тож створила свою фірмову зачіску, доповнила образ базовими прикрасами та ніжним макіяжем.
Зелені штани з градієнтом мають дивовижний ефект і мають всі шанси стати популярними цього року. У багатьох магазинах вже починають продаватися джинси з градієнтом, які полюбляться багатьом модницям.
Восени в моді шкіряні, вельветові штани та кльош, які допоможуть підкреслити індивідуальність, пише Cosmopolitan. Шкіряні штани можуть бути в кольорі бордо або зеленого відтінку, вельветові – коричневого чи яскравого кольору, а штани кльош – для створення ретро-образів.
Як виглядали останні образи зірок?
Кендалл Дженнер продемонструвала модний образ з вкороченим пальто, яке зараз рідко носять, поєднавши його з білою футболкою, синіми джинсами та шкіряними чоботами на підборах.
Маша Єфросиніна вразила шовковим костюмом з пір'ям від одеського бренду N.Di, що складається з сорочки та штанів.