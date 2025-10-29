Цього сезону в моді пальта довжини максі, але Кендалл Дженнер зуміла показати, як можна вдало стилізувати навіть вкорочене пальто, яке зараз носять дуже рідко, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Who What Wear.

Як виглядає модний образ від Кендалл Дженнер?

На прогулянку Нью-Йорком Кендалл одягнула білу футболку, яку поєднала з базовими синіми джинсами та шкіряними чоботами на підборах. Серед верхнього одягу модель вирішила зробити ставку на чорне пальто нижче колін з поясом на талії.

Такий фасон був популярний багато років, та й досі не виходить з моди, але все рідше зустрічається в образах модниць. Все більше дівчат цього сезону роблять ставку на довгі пальта. Кендалл Дженнер своїм прикладом показала, як можна інтегрувати цю річ у гардероб.

Красуня доповнила аутфіт тонким чорним шарфом, улюбленою плетеною сумкою та чорними сонцезахисними окулярами. Родзинкою образу став спортивний головний убір – кепка. Не всі наважуються поєднувати бейсболку зі взуттям на підборах, та Кендалл демонструє, що така стилізація виглядає доволі красиво.

Видання Vogue розповіло, що цього сезону модним є коричневе пальто, у стилі ретро, в довжині максі та в клітинку. Коричневі пальта можна поєднувати зі стильними замшевими сумками, а пальто в довжині максі стилізувати з чоботами на підборах до колін. Картаті пальта завжди були і залишаться класикою осінньої моди. Носити їх можна з однотонними речима, джинсами та замшею.

