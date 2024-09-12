В зеленом костюме с воланами: Тина Кароль удивила необычным нарядом

39-летняя певица Тина Кароль в очередной раз продемонстрировала своим подписчикам интересный образ. На этот раз знаменитость предстала в необычном зеленом костюме с объемными воланами.

Тина Кароль любит удивлять публику своими роскошными образами. Манекенщица следит за своей фигурой, систематически занимается спортом, поэтому охотно щеголяет подтянутым телом и прессом.

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Певица обожает фотосессии, поэтому часто снимается в красивых платьях или стильных костюмах. Все чаще Тина начала создавать для себя разнообразные аутфиты. В видеоролике песни "Відчиняю" певица предстала в интересных вещах.

Новый образ Тины Кароль в новом образе

Исполнительница надела ярко-зеленый костюм от украинского бренда TG by Tetyana Chumak. Наряд из весенне-летней коллекции 2025 года состоял из роскошного тома на длинный рукав, который дополняли воланы и интересного обрамления, которое было по краям украшено объемными скрутками.

Look певицы дополнила короткая юбка в этом стиле, которой также были характерны большие воланы. Этот костюм дизайнер создала для будущего летнего сезона, поэтому на сайте бренда наряда еще нет в продаже, впрочем на инстаграм-странице есть фото с моделью в кремовом идентичном костюме.

Тина Кароль любит классику и базовые цвета, однако в последнее время много экспериментирует над своим стилем, поэтому выбрала именно зеленый яркий цвет. Образ певица дополнила синими босоножками. Волосы звезда украинского шоу-бизнеса закрепила шпильками сзади, выпустив две тонкие передние пряди, надела золотистые серьги и довершила look нежным макияжем.

Певица имеет в своем гардеробе немало нарядов от известных люксовых брендов, однако в последнее время предстает перед камерами исключительно в вещах от украинских брендов. У Тины есть много коллабораций с отечественными марками, и теперь все образы исполнительницы состоят из вещей исключительно из наряда, которое создали украинские художники.