Создатели сериала выпустили в августе первую часть, а уже с 12 сентября поклонники "Эмили в Париже" смогут увидеть конечную часть сериала, которая выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

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Жизнь американки Эмили Купер в Париже захватила миллионы зрителей, поэтому сериал имеет множество ценителей. Вторая часть сериала снималась в Риме, поэтому именно туда съехались актеры на премьеру.

Образы звезд сериала "Эмили в Париже"

Главная актриса сериала Лили Коллинз, которая сыграла в сериале Эмили Купер сияла перед вспышками фотокамер в золотом платье от бренда Schiaparelli.

Она выбрала минималистичное платье длины макси с золотыми массивными бретелями, а ее образ дополнила лаконичные выпрямленные волосы и огромное количество золотых браслетов на руке.

Американка Эшли Парк, которая исполнила роль в сериале Минди Чен на первую премьеру сериала вышла в свет в платье от украинского бренда, впрочем уже в Риме показалась в роскошном платье от Dior.

Актриса надела изысканное платье с глубоким разрезом в зоне декольте черного цвета с бахромой и длинными перчатками. Ее look дополняла прическа в стиле мокрого эффекта.



Модные образы звезд сериала "Эмили в Париже" / Фото Getty Images

Другие актеры сериала Лукас Браво и Камиль Разза выбрали для себя наряды от бренда Versace. Лукас был в черной рубашке и костюме, а Камиль удивила изысканным нарядом из кожи и необычной прической.



Стильные образы звезд сериала "Эмили в Париже" / Фото Getty Images

А вот исполнительница роли Сильви Грато Филиппин Леруа-Болье выбрала для себя черное платье от Balenciaga.



Красивые образы звезд сериала "Эмили в Париже" / Фото Getty Images

Что известно о сериале "Эмили в Париже"

Премьера сериала состоялась в октябре 2020 года. Комедийно-драматический сериал создал Даррен Стар, который работал над сериалом "Секс и город" и "Район Мелроуз".

Сериал рассказывает об Эмили Купер, молодой маркетинговой специалистке из Чикаго, которая получила возможность работать в маркетинговом агентстве в Париже. Она сталкивается с вызовами новой жизни в чужой стране, где ей трудно адаптироваться к французской культуре, языку и стилю работы.

Вместе с тем, Эмили начинает развивать свою карьеру, строить новые отношения и исследовать жизнь в одном из самых красивых городов мира.