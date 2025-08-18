Этот туториал осенью будут искать все: делаем трендовый тоасти-макияж, который захватил TikTok
- "Поджаренный макияж" стал новым бьюти-трендом на TikTok. Его еще называют тоасти-макияж.
- Он имитирует легкий загар с помощью косметики. Прогнозируют, что это тренд осени-2025.
TikTok штурмует новый бьюти-тренд – "поджаренный макияж". Его фишка в достижении эффекта легкого загара с помощью косметики.
Прогнозируется, что тоасти-макияж станет фаворитом этой осени. Бьюти-эксперты рассказали, как воспроизвести трендовый макияж, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.
Читайте также Все не так страшно, как кажется: подстригаем челку дома будто из салона
Как воссоздать трендовый тоасти-макияж?
Процесс начинается с подготовки кожи с помощью увлажняющего крема, после чего наносится тональный крем. Далее следует сделать контуринг скул и лба.
Для эффекта сияния визажисты предлагают использовать специальные средства, среди которых крем-бронзатор, кремовые румяна теплого оттенка и золотистый хайлайтер. Они идеально подходят для придания коже здорового сияния.
Чтобы завершить образ, на Т-зону следует нанести осветляющую пудру. Для тех, кто хочет добавить нотку игривости, можно создать искусственные веснушки с помощью карандаша для бровей каштанового цвета.
Что касается макияжа глаз, визажисты советуют использовать бронзовые и коричневые оттенки на веках, дополненные несколькими слоями туши.
Чтобы полностью завершить эстетику "тоасти", на губы стоит нанести помаду теплого коричневого или нейтрального оттенка.
А если вы до сих пор не знаете, почему тональный подчеркивает морщины и поры, 24 Канал рассказал как правильно наносить тональный крем, чтобы избежать такого эффекта.