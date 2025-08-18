TikTok штурмует новый бьюти-тренд – "поджаренный макияж". Его фишка в достижении эффекта легкого загара с помощью косметики.

Прогнозируется, что тоасти-макияж станет фаворитом этой осени. Бьюти-эксперты рассказали, как воспроизвести трендовый макияж, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.

Читайте также Все не так страшно, как кажется: подстригаем челку дома будто из салона

Как воссоздать трендовый тоасти-макияж?

Процесс начинается с подготовки кожи с помощью увлажняющего крема, после чего наносится тональный крем. Далее следует сделать контуринг скул и лба.

Для эффекта сияния визажисты предлагают использовать специальные средства, среди которых крем-бронзатор, кремовые румяна теплого оттенка и золотистый хайлайтер. Они идеально подходят для придания коже здорового сияния.

Чтобы завершить образ, на Т-зону следует нанести осветляющую пудру. Для тех, кто хочет добавить нотку игривости, можно создать искусственные веснушки с помощью карандаша для бровей каштанового цвета.

Что касается макияжа глаз, визажисты советуют использовать бронзовые и коричневые оттенки на веках, дополненные несколькими слоями туши.

Чтобы полностью завершить эстетику "тоасти", на губы стоит нанести помаду теплого коричневого или нейтрального оттенка.

А если вы до сих пор не знаете, почему тональный подчеркивает морщины и поры, 24 Канал рассказал как правильно наносить тональный крем, чтобы избежать такого эффекта.