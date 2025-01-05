Мышиная стрижка – лучшая прическа 2024 года: от нее все будут в восторге

С нового года всем нам хочется выглядеть как можно лучше и в этом прекрасно помогает изменение имиджа и прически. Все мы знаем о классическом бобе, каре или каскаде, но давайте в этом году попробуем внести коррективы во внешность благодаря такой интересной стрижке как Mouse Haircut.

Эта прическа не является новинкой, она уже господствовала в тенденциях в 2024 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Топовые стилисты говорят, что именно эта стрижка будет популярной в этом году, поэтому на нее стоит обратить внимание.

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Если внимательно присмотреться к француженкам, то прическа очень похожа на образы модниц из разных уголков модной страны. В тренде уже было много причесок, которые имели названия животных, среди них – это wolf cut, fox cut, butterfly cut и kitty cut, а теперь пришла мода на некую мышиную стрижку.

Как выглядит Mouse Haircut

Эта прическа является сдержанной и неприхотливой. По сути – это очень легкая многослойная миди или длинная стрижка, которую дополняет челка в стиле 70-х годов. Она имеет слои, которые обрамляют лицо, скрывают ресницы и придают прическе определенной застенчивости и энергии кокетливой девушки.

Такую стрижку имело немало моделей во время презентации весенне-летнего сезона. Прическа не является такой заметной, как многослойные или лохматые стрижки, но она прекрасно способна улучшить образ и подойдет ко многим стилям – препи, глэм, гранж или классического.

Самой известной поклонницей стрижки Mouse Haircut является певица Тейлор Свифт, которая не изменяет своему стилю уже много лет. Своим примером она показала, насколько эта стрижка универсальна и может подходить многим.