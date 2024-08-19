Мелирование возвращается: звезды обожают окрашивание 90-х, а потому – оно снова в моде

В моду возвращается еще один тренд 90-х – мелирование. Голливудские звезды уже давно стали примером для подражания, и в этом сезоне они возобновляют давно забытое старое.

Если вы помните культовые рыжие локоны Джерри Галливелл или осветленные пряди Келли Кларксон, то вы понимаете о чем речь. И сейчас в Голливуде появилась новая волна звезд, которые возвращают в моду мелирование.

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Мелирование снова в тренде

В этом сезоне ностальгия по эпохе 90-х годов становится реальностью, и певица Рианна одной из первых появилась с мелированием. Так, в июне 2024 года знаменитость появилась на Неделе моды в Париже со своей фирменной прической – темными волосами и пепельным мелированием. И хотя такое окрашивание более сдержанное, чем в несколько десятилетий назад, однако заметное.



Рианна с мелированием на Неделе моды в Париже / Фото Getty Images

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Американская певица и актриса Кеке Палмер также не отстает от трендов и уже сделала мелирование. Правда, ее окрашивание более дерзкое, а осветленные пряди – более заметны.

Кеке Палмер с мелированием: смотрите видео

Звездная парикмахер и владелица салона Дженнифер Кораб объяснила, что тренд на мелирование начал возвращаться в моду именно благодаря Рианне.

Рианна – абсолютный трендсеттер, и что бы она ни делала, люди будут подражать. Y2K (ностальгия начала 2000-х годов – Lady) был популярным в моде и красоте в течение нескольких лет, и я не вижу, чтобы это замедлилось в ближайшее время,

– объяснила она.

Парикмахер добавила, что трендовое окрашивание 90-х годов можно сделать современным. Если в прошлом парикмахеры осветляли пряди толщиной от 1 до 1,5 сантиметра, то сейчас лучше их делать тоньше – до 1 сантиметра.

Кораб добавила, что мелирование подходит всем без исключения, главное – подобрать правильный оттенок. К примеру, обладательницам русых волос можно сделать мелирование в оттенках холодного блонда. Чтобы не было резкого контраста, парикмахер советует начинать осветлять пряди не у лица, а чуть дальше.

Кроме того, можно экспериментировать и с яркими цветными. К примеру, как это делала певица Megan Thee Stallion, когда к фиолетовым волосам добавила розовое мелирование.

Розовое мелирование на фиолетовых волосах: смотрите фото

Стоит учитывать, что такой способ окрашивания вредит волосам, поэтому стоит правильно ухаживать за ними – увлажнять, наносить масла и пользоваться масками. В то же время, чтобы сохранить длину волос, звездная парикмахер советует делать эффект обратного балаяжа – когда пряди осветляются от корней около на 3/4 длины волос.