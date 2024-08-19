Якщо ви пам'ятаєте культові руді локони Джері Галлівелл чи висвітлені пасма Келлі Кларксон, то ви розумієте про що мовиться. Й нині у Голлівуді з'явилася нова хвиля зірок, які повертають у моду мелірування.

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Мелірування знову в тренді

Цього сезону ностальгія за епохою 90-х років стає реальністю, й співачка Ріанна однією з перших з'явилася з меліруванням. Так, у червні 2024 року знаменитість з'явилася на Тижні моди в Парижі зі своєю фірмовою зачіскою – темним волоссям і попелястим меліруванням. Й хоча таке фарбування більш стримане, ніж у кілька десятиліть тому, однак помітне.



Ріанна з меліруванням на Тижні моди в Парижі / Фото Getty Images

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Американська співачка й акторка Кеке Палмер також не відстає від трендів і вже зробила мелірування. Щоправда, її фарбування зухваліше, а висвітлені пасма – помітніші.

Кеке Палмер з меліруванням: дивіться відео

Зіркова перукарка та власниця салону Дженніфер Кораб пояснила, що тренд на мелірування почав повертатися у моду саме завдяки Ріанні.

Ріанна – абсолютний трендсеттер, і що б вона не робила, люди будуть наслідувати. Y2K (ностальгія початку 2000-х років – Lady) був популярним у моді та красі протягом декількох років, і я не бачу, щоб це сповільнилося найближчим часом,

– пояснила вона.

Перукарка додала, що трендове фарбування 90-х років можна зробити сучасним. Якщо у минулому перукарі висвітлювали пасма товщиною від 1 до 1,5 сантиметра, то зараз краще їх робити тоншими – до 1 сантиметра.

Кораб додала, що мелірування пасує всім без винятку, головне – підібрати правильний відтінок. До прикладу, власницям русявого волосся можна зробити мелірування у відтінках холодного блонду. Щоб не було різкого контрасту, перукарка радить починати висвітлювати пасма не біля обличчя, а трохи далі.

Окрім того, можна експериментувати й з яскравими кольоровими. До прикладу, як це робила співачка Megan Thee Stallion, коли до фіолетового волосся додала рожеве мелірування.

Рожеве мелірування на фіолетовому волоссі: дивіться фото

Варто зважати, що такий спосіб фарбування шкодить волоссю, тому варто правильно доглядати за ним – зволожувати, наносити олійки та користуватися масками. Водночас, щоб зберегти довжину волосся, зіркова перукарка радить робити ефект зворотного балаяжу – коли пасма висвітлюються від коренів близько на 3/4 довжини волосся.