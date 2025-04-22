Модная обувь на весенне-летний сезон 2025: идеальные варианты

Если модный гардероб на теплое время года вы уже приобрели, тогда стоит обратить внимание на обувь. Часто бывает так, что верха у нас много, а вот с обувью возникают определенные трудности. Для того, чтобы разнообразить варианты обуви, советуем обратить внимание на несколько лучших вариантов.

В центре внимания в этом сезоне будут четыре пары обуви, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Юлико. Она подробно рассказала, что именно стоит приобрести и даже рассказала, что с чем лучше всего сочетается.

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Казаки

В этом сезоне в моде будут легкие, светлые казаки из мягкой кожи. Носите их с льняными платьями в стиле бохо, с юбками миди и рубашками оверсайз, с джинсовыми шортами и топами на бретелях, а также с джинсами и белым лонгсливом.

Балетки

Нежные и комфортные балетки могут легко выйти за пределы офиса. Носите с балетками джинсы-бананы, юбки плиссе или солнце, костюмы с шортами и лаконичные образы в стиле Old Money.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото из инстаграма стилистки

Мэри Джейн

Ретро-романтика в этом сезоне будет на пике популярности. Носите балетки с юбками-трапециями, мини-платьями в стиле 60-х годов, брюками клеш и жакетом и летними сарафанами с акцентом на талии.

Кроссовки

Выбирайте белые, массивные или минималистичные кроссовки. Носить их можно со спортивными костюмами в пастельных тонах, с парашютными штанами, легкими платьями или сетом с джинсами и жакетом.

К этому списку можно добавить еще другие варианты обуви, если большинство из перечисленных пар есть уже в вашем гардеробе. Недавно в нашем материале мы рассказали о 5 пар летней обуви, которые будут в тренде в этом сезоне.