Красивое платье с рюшами, бахромой или ярким узором может идеально сочетаться с простыми босоножками, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Стилисты говорят, что не стоит недооценивать черные наряды, которые летом отлично смотрятся.

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Платье макси

Платье цвета ржавчины в сочетании с замшевыми коричневыми вьетнамками поможет создать настоящий средиземноморский образ.



Красивые платья на лето 2025 / Фото Who What Wear

Белое платье

Попробуйте этим летом совместить массивные босоножки или сланцы с простым и шикарным длинным платьем в белом цвете.



Красивые платья на лето 2025 / Фото Who What Wear

Черное платье

Летом нам хочется носить светлые или яркие оттенки вещей, впрочем советуем добавить в свой гардероб платье черного цвета. Платье в сочетании с черными босоножками будет выглядеть безупречно.



Красивые платья на лето 2025 / Фото Who What Wear

Детализированное платье

Платья с рюшами, бахромой или ярким узором часто требуют немного аксессуаров. Чтобы усовершенствовать образ, сочетайте платье с лаконичными босоножками.



Красивые платья на лето 2025 / Фото Who What Wear

Цветочное платье

К цветочному платью стилисты советуют подбирать базовые биркенштоки, сандалии или сланцы, которые в тандеме создадут идеальный летний образ.



Красивые платья на лето 2025 / Фото Who What Wear

В 2025 году в моде будут разнообразные модели летней обуви, которые идеально довершат платья. Больше о них читайте в нашем материале.