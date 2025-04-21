Красива сукня з рюшами, бахромою чи яскравим візерунком може ідеально поєднуватися з простими босоніжками, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Стилісти кажуть, що не варто недооцінювати чорне вбрання, яке влітку має чудовий вигляд.
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Сукня максі
Плаття кольору іржі в поєднанні із замшевими коричневими в’єтнамками допоможе створити справжній середземноморський образ.
Красиві сукні на літо 2025 / Фото Who What Wear
Біле плаття
Спробуйте цього літа поєднати масивні босоніжки чи сланці з простим та шикарним довгим платтям в білому кольорі.
Красиві сукні на літо 2025 / Фото Who What Wear
Чорна сукня
Влітку нам хочеться носити світлі чи яскраві відтінки речей, втім радимо додати до свого гардероба плаття чорного кольору. Сукня в поєднанні з чорними босоніжками буде мати бездоганний вигляд.
Красиві сукні на літо 2025 / Фото Who What Wear
Деталізована сукня
Сукні з рюшами, бахромою або яскравим візерунком часто потребують небагато аксесуарів. Щоб вдосконалити образ, поєднайте плаття з лаконічними босоніжками.
Красиві сукні на літо 2025 / Фото Who What Wear
Квіткове плаття
До квіткової сукні стилісти радять підбирати базові біркенштоки, сандалі чи сланці, які в тандемі створять ідеальний літній образ.
Красиві сукні на літо 2025 / Фото Who What Wear
У 2025 році в моді будуть різноманітні моделі літнього взуття, які ідеально довершать сукні. Більше про них читайте в нашому матеріалі.