Также в новом сезоне будет немало интересных фактур и эффектной цветовой палитры, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Но перед тем, как формировать гардероб на зиму, убедитесь, что у вас есть достаточно вещей из базового гардероба, который составляет основу всех аутфитов.

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Свитер с высоким горлом

Такой свитер считается базовым, впрочем этой зимой он будет весьма актуальным и трендовым. Эта вещь является теплой, комфортной и идеально сочетается с любым низом – от джинсов и лосин до брюк палаццо или кожаных юбок.

Коричневая дубленка

Дубленки в зимнее время занимают ведущие позиции, поэтому в этом году советуем обратить внимание именно на коричневый цвет, который является конкурентом черным дубленкам. Такая вещь идеально подходит к любым вещам, особенно к коричневым уггам.

Серый монохромный образ

Стилисты отмечают, что в моде зимой будут серые монохромные образы, которые выглядят довольно изящно и универсально. К серому свитеру и брюкам с пальто можно добавлять красную сумку, как яркий акцент.

Замшевая сумка

Многие модницы уже продемонстрировали на себе трендовую замшевую сумку, поэтому зимой нам без нее не обойтись. Такой уютный аксессуар идеально подойдет под утепленные зимние пальто и дубленки.

Наряд бургунди

Самым трендовым цветом осени считается бургунди, который перейдет с нами в зимний сезон. Вещей в этом цвете уже есть много – от лонгсливов до свитеров и даже костюмов.

Трикотажный костюм

В холодное время обязательно надо добавить в свой гардероб трикотажный костюм, который считается настоящим мастхэвом. Свитер и брюки удачно сочетаются с уггами, челси и пуховиками.