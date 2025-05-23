Прическа, делающая лицо худее: не пропустите тренд лета 2025

Сейчас в тренде эстетика 90-х. В частности, прически, которые были популярны в это время. Многие звезды уже примерили на себя новый образ.

К примеру Селена Гомез выбрала для себя вариацию прически боб – с загнутыми в середину кончиками. Такая стрижка прекрасно подходит для круглого лица, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какую прическу сделать, чтобы лицо выглядело более худым

Многослойный боб визуально вытягивает лицо, делая его худее. Благодаря правильной укладке эта стрижка будет слегка прикрывать щечки.

Стоит отметить и универсальность этой стрижки. Она прекрасно подходит не только для прямых, а и для волнистых волос.

Укладывать эту стрижку можно многими способами. К примеру, вытягивая локоны и создавая дополнительный объем у корней.

Можно делать и "укладку без укладки", если ваши волосы вьются. Просто оставьте их высыхать естественным образом и слегка расчешите.

Интересно! Такую прическу обожает не только Селена Гомес. Эта стрижка также очень нравилась Дженифер Энистон.