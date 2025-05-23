В частности, можно сделать питательную маску в домашних условиях. Основным преимуществом такого средства является полностью натуральный состав сообщает 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Какую уходовую маску для волос нужно делать

С глиной и корицей



Как сделать волосы гуще / Фото Pexels

Чтобы сделать эту маску, нужно:

4 чайные ложки глины (зеленой или голубой);

вода;

1 – 2 чайные ложки порошка корицы.

Смешайте глину с небольшим количеством воды и добавьте корицу. Нанесите эту смесь на волосы и держите минимум 15 минут. Делайте такую маску раз в неделю.

Обратите внимание! В эту маску можно добавить несколько капель эфирного масла.

С горчичным порошком



Как улучшить состояние волос в домашних условиях / Фото Pexels

Чтобы сделать такую маску для волос, необходимо:

2 столовые ложки горчичного порошка;

2 столовые ложки воды;

1 – 2 чайные ложки сахара;

1 яичный желток;

2 столовые ложки растительного масла.

Смешайте все ингредиенты и нанесите. Чтобы маска действовала еще эффективнее, закройте голову пакетом или шапочкой для душа.

Заметьте! Прежде чем делать эту маску, нужно проверить нет ли у вас аллергии на компоненты. Не передерживайте такие домашние средства и избегайте неприятных ощущений во время "выдержки".