В частности, можно сделать питательную маску в домашних условиях. Основным преимуществом такого средства является полностью натуральный состав сообщает 24 Канал со ссылкой на ELLE.
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Какую уходовую маску для волос нужно делать
С глиной и корицей
Как сделать волосы гуще / Фото Pexels
Чтобы сделать эту маску, нужно:
- 4 чайные ложки глины (зеленой или голубой);
- вода;
- 1 – 2 чайные ложки порошка корицы.
Смешайте глину с небольшим количеством воды и добавьте корицу. Нанесите эту смесь на волосы и держите минимум 15 минут. Делайте такую маску раз в неделю.
Обратите внимание! В эту маску можно добавить несколько капель эфирного масла.
С горчичным порошком
Как улучшить состояние волос в домашних условиях / Фото Pexels
Чтобы сделать такую маску для волос, необходимо:
- 2 столовые ложки горчичного порошка;
- 2 столовые ложки воды;
- 1 – 2 чайные ложки сахара;
- 1 яичный желток;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Смешайте все ингредиенты и нанесите. Чтобы маска действовала еще эффективнее, закройте голову пакетом или шапочкой для душа.
Заметьте! Прежде чем делать эту маску, нужно проверить нет ли у вас аллергии на компоненты. Не передерживайте такие домашние средства и избегайте неприятных ощущений во время "выдержки".