Зокрема, можна зробити живильну маску в домашніх умовах. Основною перевагою такого засобу є повністю натуральний склад повідомляє 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Яку доглядову маску для волосся потрібно робити

З глиною та корицею



Як зробити волосся густішим / Фото Pexels

Щоб зробити цю маску, потрібно:

4 чайні ложки глини (зеленої або блакитної);

вода;

1 – 2 чайні ложки порошку кориці.

Змішайте глину з невеликою кількістю води та додайте корицю. Нанесіть цю суміш на волосся і тримайте мінімум 15 хвилин. Робіть таку маску раз на тиждень.

Зверніть увагу! У цю маску можна додати декілька крапель ефірної олії.

З гірчичним порошком



Як покращити стан волосся в домашніх умовах / Фото Pexels

Аби зробити таку маску для волосся необхідно:

2 столові ложки гірчичного порошку;

2 столові ложки води;

1 – 2 чайні ложки цукру;

1 яєчний жовток;

2 столові ложки рослинної олії.

Змішайте всі інгредієнти та нанесіть. Аби маска діяла ще ефективніше, закрийте голову пакетом чи шапочкою для душу.

Зауважте! Перш ніж робити цю маску, потрібно перевірити чи немає у вас алергії на компоненти. Не перетримуйте такі домашні засоби та уникайте неприємних відчуттів під час "витримки".