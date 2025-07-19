Каре, которое не нужно укладывать: вы будете в восторге от этого тренда
- Каре в стиле старого Голливуда стало популярным благодаря Ким Кардашьян.
- Эта прическа универсальна, подходит для разных ситуаций, и не нуждается в постоянной укладке.
Летом многие женщины стремятся укоротить волосы. Идеальной стрижкой в таком случае станет каре. Некоторые считают, что такая прическа довольно неудобная, поскольку она требует постоянной укладки.
Этот миф смело развеивает Ким Кардашьян. Недавно звезда появилась с действительно стильным каре в стиле old Hollywood, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Как выглядит каре Ким Кардашьян?
Винтажное боб-каре выглядит просто невероятно. Это стильная прическа, которая относит нас во времена старого Голливуда. Именно такую стрижку выбирали для себя такие дивы как Элизабет Тейлор.
Как выглядит каре в стиле старого Голливуда / Фото из инстаграма Ким Кардашьян
Такое боб-каре обычно длиной до подбородка, оно имеет закрученные или подкрученные наружу концами. Также стоит отметить легкие волны, которые добавляют этой прическе элегантности.
В чем преимущества такого каре:
- длина этой стрижки делает шею визуально длиннее (также эта прическа подчеркивает скулы);
- эта прическа универсальна, она идеально подойдет как для офиса, так и вечеринки;
- такое каре легкое в уходе.
Это каре можно не укладывать совсем. Особенно женщинам, имеющим волнистые волосы. В таком случае достаточно оставить локоны высыхать естественным образом.
Заметьте! Если же вы хотите таки создать стильную укладку, ее можно сделать плойкой или брашем.