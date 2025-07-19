Каре, которое не нужно укладывать: вы будете в восторге от этого тренда

Летом многие женщины стремятся укоротить волосы. Идеальной стрижкой в таком случае станет каре. Некоторые считают, что такая прическа довольно неудобная, поскольку она требует постоянной укладки.

Этот миф смело развеивает Ким Кардашьян. Недавно звезда появилась с действительно стильным каре в стиле old Hollywood, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как выглядит каре Ким Кардашьян?

Винтажное боб-каре выглядит просто невероятно. Это стильная прическа, которая относит нас во времена старого Голливуда. Именно такую стрижку выбирали для себя такие дивы как Элизабет Тейлор.



Как выглядит каре в стиле старого Голливуда / Фото из инстаграма Ким Кардашьян

Такое боб-каре обычно длиной до подбородка, оно имеет закрученные или подкрученные наружу концами. Также стоит отметить легкие волны, которые добавляют этой прическе элегантности.

В чем преимущества такого каре:

длина этой стрижки делает шею визуально длиннее (также эта прическа подчеркивает скулы);

эта прическа универсальна, она идеально подойдет как для офиса, так и вечеринки;

такое каре легкое в уходе.

Это каре можно не укладывать совсем. Особенно женщинам, имеющим волнистые волосы. В таком случае достаточно оставить локоны высыхать естественным образом.

Заметьте! Если же вы хотите таки создать стильную укладку, ее можно сделать плойкой или брашем.