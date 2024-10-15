Вельветовые брюки – №1 в этом сезоне: они станут моднее джинсов

Долгое время вельветовые брюки появлялись в антитрендовых списках, поскольку вышли из моды еще далеко в нулевых. В целом пик популярности их приходился еще в 1970-х годах. В этом году вельвет возвращается на модные подиумы с акцентом на более современные и изящные формы.

Теперь вместо широких или расклешенных брюк, стоит делать ставку на мешковатый фасон, который напоминает силуэт джинсов, пишет Vogue.

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Вельветовые брюки – тренд осени

Возвращение вельвета в высокую моду подтвердил бренд The Row, который представил брюки в оранжевом и красном цвете. Miu Miu уже сделали ставку на мини-юбки и кепки коричневого цвета из вельвета, а другие бренды только подхватили тенденцию и представили вельветовые брюки в осенне-зимней коллекции.

Поклонницей вельветовых брюк была Кэролин Бессетт-Кеннеди. Она обожала изделия карамельного оттенка, которые сочетала с черными гольфами и кожаными лоферами. Также вельветовые брюки любила Джейн Биркин, которая демонстрировала вайб "французской девушки".

Стилисты говорят, что лучший способ носить вельветовые брюки – это заменить ими базовые мешковатые джинсы. Вельветовые брюки удачно сочетаются с футболками, свитерами и кроссовками.

Можете для себя выбирать базовые белые или черные брюки, или делать ставку на яркий цвет. Попробуйте освежить свой осенний гардероб благодаря сочным оттенкам.

Хорошо смотрятся монохромные образы, поэтому красные вельветовые брюки стилизуйте с красным свитером, а коричневые брюки – с коричневой блузой.

Брюки в сочетании с жакетом

Монохромный коричневый образ

Стильный вельветовый костюм

Изысканный образ с вельветовыми брюками

Монохромный аутфит с вельветовыми брюками

Брюки из вельвета идеально подходят для холодного времени года, поскольку позволяют нам чувствовать себя удобно, тепло и комфортно. Среди верхней одежды делайте ставки на кожаные куртки, бомберы, дубленки или пуховики. Носить вельветовые брюки можно с ботинками или сапогами на каблуках. В обоих случаях они будут хорошо смотреться.