Самые трендовые цвета педикюра: вы должны их попробовать этим летом

Приближается лето. Именно в это время многие девушки начинают экспериментировать с цветами маникюра и педикюра.

В этом году в моде очень разные оттенки. Подобрать для себя интересный вариант педикюра сможет каждая, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой педикюр будет в моде в июне 2025 года

Нюд

Нюд – это вечная классика. Впрочем, стоит отметить, что в этом году в тренде натуральность. Именно поэтому, все больше звезд выбирают для себя нюдовые оттенки для маникюра и педикюра.

Красный

Страстный красный – прекрасный выбор для женщин, уверенных в себе и своих решениях. Такой цвет педикюра создаст дополнительный акцент в образе и добавит яркости.

Baby blue

Нежный голубой цвет, который напоминает море и небо – это по-настоящему летний выбор. К тому же такой пастельный оттенок прекрасно подходит для тех, кто предпочитает сдержанные дизайны.

Лайфхак! С помощью этих оттенков вы можете создать цветные акценты, например, покрыв таким цветом лишь несколько ноготков.