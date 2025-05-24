Самые трендовые цвета педикюра: вы должны их попробовать этим летом
- Трендовые цвета педикюра на лето 2025 включают нюд и красный.
- Также в моде оттенок baby blue.
Приближается лето. Именно в это время многие девушки начинают экспериментировать с цветами маникюра и педикюра.
В этом году в моде очень разные оттенки. Подобрать для себя интересный вариант педикюра сможет каждая, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Какой педикюр будет в моде в июне 2025 года
Нюд
Нюд – это вечная классика. Впрочем, стоит отметить, что в этом году в тренде натуральность. Именно поэтому, все больше звезд выбирают для себя нюдовые оттенки для маникюра и педикюра.
Красный
Страстный красный – прекрасный выбор для женщин, уверенных в себе и своих решениях. Такой цвет педикюра создаст дополнительный акцент в образе и добавит яркости.
Baby blue
Нежный голубой цвет, который напоминает море и небо – это по-настоящему летний выбор. К тому же такой пастельный оттенок прекрасно подходит для тех, кто предпочитает сдержанные дизайны.
Лайфхак! С помощью этих оттенков вы можете создать цветные акценты, например, покрыв таким цветом лишь несколько ноготков.