Самые трендовые цвета весны 2025: добавьте их в свой гардероб

Весной даже самым ярым любительницам базовых цветов, хочется добавить в свой гардероб какую-то цветовую палитру. В теплое время она прекрасно поднимает настроение. В этом году черный и беж затмили серый и коричневый цвет, но предлагаем обратить внимание на более яркие оттенки.

Кроме базового красного или трендового винного оттенка есть еще несколько цветов, которые будут на пике популярности, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Эксперты рассказали, что есть несколько оттенков, которые еще не успели всем надоесть и идеально завершат любой красивый образ.

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Нежно-розовый цвет

Можно выбирать в этом оттенке трикотажные вещи или красивые платья и юбки в стиле куклы Барби. Чтобы получить вав-эффект, стоит примерить розовые босоножки, балетки или туфли. А вот самые смелые могут выбирать для себя розовые колготки.

Пастельный желтый

Этот нежный оттенок сможет идеально заменить бежевый цвет. Выбирайте красивые маслянистые балетки, кардиганы, сумочки, рубашки или любое другое, что удачно сочетается в нейтральным нарядом.

Оливковый цвет

Спокойный травяной или оливковый цвет выглядит невероятно красиво. Модницы уже продемонстрировали немало эффектных аутфитов, поэтому советуем черпать в них вдохновение для стилизации собственных образов.

Всегда эффектно выглядят монохромные аутфиты, впрочем можно экспериментировать и создавать замечательные сочетания цветов, которые предоставят вам хорошего весеннего настроения.

Прекрасно освежают аутфиты такие сочетания цветов, как зеленый с розовым, красный с розовым или темно-коричневый с лаймовым. Увидеть красивые стилизации и образы модниц можно в нашем материале.