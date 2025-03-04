Идеальное окрашивание на весну: 5 цветов, которые понравятся всем

В начале весны хочется освежить свой образ благодаря окрашиванию волос. Часто мы черпаем вдохновение из цветов и оттенков знаменитостей, которые уже успели примерить на своих волосах интересные краски, которые понравятся многим девушкам.

Весна всегда побуждает к обновлению и позитивным изменениям во всем, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Часто весной мы меняем гардероб, начинаем активнее заниматься спортом, вводим полезные привычки или меняем кардинально свою прическу.

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Если вы ищете актуальные идеи окрашивания волос, тогда обратите внимание на прически знаменитостей, которые воплощают тренды и задают их. Они вдохновляют на кардинальные изменения образа – от мягких тонов до насыщенных оттенков.

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

Чтобы найти свои главные beauty-ориентиры этой весны, советуем обратить внимание на эффектные окрашивания знаменитостей.

Ванесса Кирби – Cashmere blonde

Кашемировый блонд – это мягкий, шелковистый оттенок, создающий легкость на волосах. Он прекрасно подходит для тех женщин, которые хотят иметь светлый оттенок, но боятся слишком белого цвета.

Кайя Гербер – Espresso

Стилисты говорят, что этот цвет сочетает в себе несколько оттенков коричневого. Окрашивание подойдет обладательницам темного оттенка кожи, натуральным блондинкам красить волосы в такой тон – не рекомендовано. Цвет будет иметь лучший эффект на длинных волосах, чем на коротких.

Линдси Лохан – Strawberry blonde

В этом оттенке наблюдается едва заметный розовый или персиковый тон. Окрашивание волос в цвет Strawberry blonde не всегда предполагает именно розовый оттенок. Несмотря на клубничное название, яркого оттенка может и вовсе не быть.

Ева Мендес – Praline brown

Оттенок подходит для тех женщин, кто хочет иметь осветленный коричневый. Тон не является агрессивным, поэтому подойдет тогда, когда коричневую краску наносить на волосы несколько страшно.

Кара Делевинь – Soft highlights

Этот цвет волос имеет мягкие светлые блики, которые создают свежий вид. Процесс достигается благодаря красивому пепельному и многотональному покрытию, которые придают волосам идеальные штрихи.