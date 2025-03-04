Весна завжди спонукає до оновлення й позитивних змін в усьому, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Часто навесні ми змінюємо гардероб, починаємо активніше займатися спортом, запроваджуємо корисні звички чи змінюємо кардинально свою зачіску.

Читайте також Піксі – найважливіша стрижка весни, яка личить всім

Якщо ви шукаєте актуальні ідеї фарбування волосся, тоді зверніть увагу на зачіски знаменитостей, які втілюють тренди й задають їх. Вони надихають на кардинальні зміни образу – від м’яких тонів до насичених відтінків.

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

Щоб віднайти свої головні beauty-орієнтири цієї весни, радимо звернути увагу на ефектні фарбування знаменитостей.

Ванесса Кірбі – Cashmere blonde

Кашеміровий блонд – це м’який, шовковистий відтінок, що створює легкість на волоссі. Він чудово підходить для тих жінок, які хочуть мати світлий відтінок, але бояться занадто білого кольору.

Кайя Гербер – Espresso

Стилісти кажуть, що цей колір поєднує в собі кілька відтінків коричневого. Фарбування підійде володаркам темного відтінку шкіри, натуральним блондинкам фарбувати волосся в такий тон – не рекомендовано. Колір матиме кращий ефект на довгому волоссю, ніж на короткому.

Ліндсі Лохан – Strawberry blonde

У цьому відтінку спостерігається ледь помітний рожевий чи персиковий тон. Фарбування волосся у колір Strawberry blonde не завжди передбачає саме рожевий відтінок. Попри полуничну назву, яскравого відтінку може й зовсім не бути.

Єва Мендес – Praline brown

Відтінок підходить для тих жінок, хто хоче мати освітлений коричневий. Тон не є агресивним, тож підійде тоді, коли коричневу фарбу наносити на волосся дещо лячно.

Кара Делевінь – Soft highlights

Цей колір волосся має м’які світлі відблиски, які створюють свіжий вигляд. Процес досягається завдяки красивому попелястому та багатотональному покриттю, які надають волоссю ідеальні штрихи.