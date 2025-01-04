Вишневая кола, имбирь и эспрессо: самые популярные цвета для окрашивания волос в 2025 году

В 2025 году трендовых оттенков для окрашивания волос будет настолько много, что каждый точно найдет что-то для себя. Эксперты рассказали, что в моде будет оттенок вишневая кола, имбирный пряник или классический блонд, как в старом голливудском кино.

В новом сезоне нас ждут универсальные и смелые цвета, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Важно лишь, чтобы цвет волос подчеркивал оттенок кожи, цвет глаз и вообще дополнял стиль. С новым цветом волос вам должно быть комфортно.

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Вишневая кола

Оттенок красного в 2025 году не будет сдавать позиций, поэтому среди окрашиваний самым популярным станет оттенок вишневой колы. Такие волосы будут выглядеть глубокими, а стойкий цвет не будет долго вымываться.

Тепло-холодный оттенок

Нас ждет в этом году окрашивание, которое сочетает в себе холодные и теплые золотистые оттенки, которые придадут мягкого эффекта.

Имбирная пряность

Этот оттенок уже более сдержанный, чем медный. Он подойдет тем, кто хочет добавить образу энергичности, но без излишеств.

Mocha Mousse

В 2025 году все обращают внимание на оттенок Mocha Mousse – теплый коричневый цвет с легкой прохладой. Он состоит из идеального баланса глубины и тепла. Рекомендовано делать всем, кто ищет для себя изысканный коричневый оттенок.

Эспрессо-мартини

В этом году в моде будет много шоколадных оттенков. Новый цвет решила на себе испытать Хлои Кардашян. Выглядит он изысканно и эффектно.

Капризный каштан

Дополнительного блеска волосам придаст насыщенный оттенок коричневого. Цвет напоминает почти черный цвет, но все равно не является таким темным.

Поцелуй солнца

Попробуйте для себя в новом сезоне окрашивание, в котором высветляются отдельные прядки. Это очень простой и неприхотливый способ сделать прическу интересной. Однако сочетание блонда и брюнета требует определенных усилий, поэтому за таким оттенком следует хорошо ухаживать, чтобы он не смывался.