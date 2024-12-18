Андре Тан назвал самые актуальные цвета зимы: волшебные наряды для девушек

Дизайнер Андре Тан часто делится советами со своими подписчиками относительно трендовых вещей и их правильной стилизации. Недавно он рассказал об актуальных цветах, которые все будут носить этой зимой.

Несколько недель институт цвета Pantone определил цвет 2025 года – им стал Mocha Mousse, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Впрочем, дизайнер говорит, что этой зимой в моде будет не только этот шоколадный цвет, но и много других оттенков, которые стоит принять во внимание уже сейчас.

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Сливовый

Мы не слишком часто добавляем этот цвет в свой гардероб, поскольку считаем, что его трудно сочетать с другими оттенками, впрочем это далеко не так. Сливовый является универсальным цветом, который прекрасно стилизуется с базовыми цветами – черным, серым или бежевым.

Кроме того, он невероятно выглядит с яркими цветами – лавандовым или золотым. Сливовый добавляет элегантности любым образам, а для максимально красивого образа, выбирайте для себя монохромный вид.



Актуальные цвета на зиму / Фото из инстаграма Андре Тана

Небесно-голубой

Этот оттенок цвета невероятно подходит в зимнее время, поскольку идеально сочетается с белой и молочной верхней одеждой. В голубом хорошо смотрятся монохромные образы, комбинации с пастельными цветами или контрастными яркими акцентами.



Актуальные цвета на зиму / Фото из инстаграма Андре Тана

Болотный хаки

Хаки станет одним из самых популярных цветов сезона. Он прекрасно подходит для повседневных образов, поскольку есть почти на уровне с базовыми цветами. Хаки можно комбинировать с коричневым, базовым и песочным оттенком, впрочем монохромные образы тоже выглядят стильно и интересно.



Актуальные цвета на зиму / Фото из инстаграма Андре Тана

Бледный розовый бледный

Мода на яркий розовый нас покидает, зато актуальным станет бледный оттенок жевательной резинки. Можно выбирать для себя интересные свитера, шапки, шарфы и даже трикотажные костюмы. Цвет хорошо сочетается с нейтральными оттенками и холодными пастелями.



Актуальные цвета на зиму / Фото из инстаграма Андре Тана

Сапфировый

Этот невероятный глубокий и роскошный синий цвет идеально подойдет для повседневных или вечерних выходов. Выбирайте для себя на зиму красивые теплые свитера или изысканные блузы.



Актуальные цвета на зиму / Фото из инстаграма Андре Тана