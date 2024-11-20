В этом сезоне в моде яркие оттенки – масляно-желтый, голубой или винный оттенок, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Однако не все готовы добавлять эти цвета в свой гардероб, поэтому стоит интегрировать спокойные оттенки, которые действительно могут быть альтернативой черному.

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Они освежат ваш образ и будут служить базой на весь зимний сезон, поскольку определенная подборка цветов является популярной и классической, поэтому точно подойдет всем.

Коричневый

Уже несколько сезонов подряд коричневый удачно держится в лидерах. На осень можете выбирать для себя оттенки темного какао или делать ставку на нежный цвет молочного шоколада. Невероятно стильно выглядят монохромные образы из коричневого верха и низа. Стилисты только советуют дополнять этот цвет черными сапогами, варежками и сумками.

Темно-синий

Этот оттенок близок к черному, некий родственник графитового. Темно-синий является магнетическим, поэтому от него сложно отвести взгляд. Выбирайте для себя пальто, костюмы и свитера.

Хаки

Землистый оттенок стал популярным в этом сезоне, хотя носим мы его уже достаточно давно. Осенью он заберет на себя максимум внимания. Стилисты советуют присматриваться к рубашкам, жакетам и брюкам в этом цвете.

Серый

Палитра серого колеблется от почти белого до самого темного, который почти похож на черный. В этом сезоне серый не будет сдавать позиций, поэтому рекомендуем создать трендовые серо-белые сочетания, которые имеют замечательный и эффектный вид.

Чтобы понять, как носить эти цвета и с чем их сочетать – присматривайтесь к образам известных модниц и инфлюенсерок, которые на собственном примере показывают эффектные аутфиты, которые можно легко повторить.