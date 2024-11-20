Цього сезону в моді є яскраві відтінки – масляно-жовтий, блакитний чи винний відтінок, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Однак не всі готові додавати ці кольори у свій гардероб, тому варто інтегрувати спокійніші відтінки, які справді можуть бути альтернативою чорному.

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Вони освіжать ваш образ й будуть слугувати базою на увесь зимовий сезон, оскільки певна добірка кольорів є популярною та класичною, тож точно підійде усім.

Коричневий

Вже кілька сезонів поспіль коричневий вдало тримається в лідерах. На осінь можете обирати для себе відтінки темного какао чи робити ставку на ніжний колір молочного шоколаду. Неймовірно стильно виглядають монохромні образи з коричневого верху та низу. Стилісти лише радять доповнювати цей колір чорними чоботи, рукавицями та сумками.

Темно-синій

Цей відтінок близький до чорного, такий собі родич графітового. Темно-синій є магнетичним, тож від нього складно відвести погляд. Обирайте для себе пальта, костюми та светри.

Хакі

Землистий відтінок став популярним цього сезону, хоч носимо ми його вже досить давно. Восени він забере на себе максимум уваги. Стилісти радять придивлятися до сорочок, жакетів та штанів у цьому кольорі.

Сірий

Палітра сірого коливається від майже білого до найтемнішого, який майже схожий на чорний. Цього сезону сірий не здаватиме позицій, тож рекомендуємо створити трендові сіро-білі поєднання, які мають чудовий та ефектний вигляд.

Щоб зрозуміти, як носити ці кольори та з чим їх поєднувати – придивляйтеся до образів відомих модниць та інфлюенсерок, які на власному прикладі показують ефектні аутфіти, які можна легко повторити.