Модные цвета волос на весенний сезон: топовые краски, которые выбирают звезды

Изменить цвет волос – это всегда хорошая идея. Статистика показывает, что к этому шагу женщины прибегают именно в начале весны. В этот период нам нужны изменения, поэтому новый цвет волос способен прекрасно разнообразить наш вид.

Несмотря на то, что с приходом теплых дней большинство пытаются покрасить волосы в светлый оттенок, для выбора доступен ряд других вариантов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Специалисты исследовали современные тенденции и выбрали самые популярные оттенки, которые обожают современные девушки и знаменитости.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Jam blonde

Новый тренд этого цвета волос приобретает широкую популярность. Блонд с золотыми бликами с нотками оранжевого – идеальный вариант для тех, кто боится слишком светлого блонда.

Глянцевый коричневый

Не всегда коричневый цвет должен быть скучным. Натуральным брюнеткам нужно увлажнять волосы и с помощью масок и сывороток добиваться блестящего покрытия.

Оттенок Teddy bear

Цвет волос, который напоминает шерсть медвежат – отличный вариант для тех, кто хочет освежить цвет в начале весеннего сезона. Преимуществом цвета является то, что он практичный и удобный в носке.



Медный оттенок

Этот оттенок в моде уже несколько сезонов. Медный цвет гораздо легче поддерживать, чем красные тона, однако для него надо подобрать грамотный выбор шампуней и кондиционеров, предназначенные для ухода за окрашенными волосами. Чтобы сохранить цвет и блеск нужно избегать горячей воды во время мытья головы.

Оттенок мокко

В этом году Институт цвета Pantone объявил оттенок мокко самым трендовым оттенком весны. Для окрашивания волос выбирайте цвет в сочетании мокко и медовых оттенков. Это отличный выбор для брюнеток, которые хотят осветлить волосы.