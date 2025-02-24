Время и период стрижки имеет заметное влияние на успех в жизни и делах, пишет 24 Канал. Правильно выбранный день поможет привлечь в жизнь положительные эмоции и обойти период, который является нежелательным для стрижки, поскольку может привлечь в жизнь проблемы.
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По словам астрологов, лунный календарь стрижек имеет заметное влияние на жизнь человека, поэтому нужно на него обращать внимание, если вы планируете стрижку у парикмахера.
По лунному календарю на март 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 13, 30 – 31 марта;
- Полнолуние – 14 марта;
- Убывающая Луна: 15 – 28 марта;
- Новолуние – 29 марта.
Учитывая особенности влияния Луны, можно определить судьбу, улучшить настроение и привлечь в жизнь хорошие события. Лунный календарь советов поможет выбрать лучшее время для стрижки волос, подравнивания кончиков или окрашивания.
1 марта – не слишком удачный день для серьезных изменений с волосами, ведь вы рискуете потерять свой успех и везение.
2 марта – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Тем, кто планирует большие изменения в жизни, подстричь рекомендуется только кончики волос.
3 марта – от смены имиджа в этот день стоит воздержаться. Лучше сделать лечебные процедуры для волос.
4 марта – астрологи говорят, что благодаря стрижке в этот день, вы сможете улучшить свое финансовое положение.
5 марта – для стрижки этот день является не слишком удачным, а вот окрашивание волос пройдет на отлично.
6 марта – поход к парикмахеру подарит творческую реализацию, настроит вашу жизнь на волну жизнерадостности.
7 марта – стрижка в этот день поможет решить проблемы со здоровьем, избавит от вирусных инфекций и простуд, а также привлечет деньги и похвалу от руководства.
8 марта – это время лучшее для стрижки, ведь принесет финансовое благополучие.
9 марта – не рекомендуется стричь волосы. Вы можете навлечь беду и проблемы с руководством по работе.
10 марта – в этот день рекомендуется посетить парикмахера, чтобы быть здоровым до конца года и для поддержания физической формы.
11 марта – чтобы уберечь свое эмоциональное состояние, отложите поход к парикмахеру на другой день.
12 марта – не рекомендуется стричь волосы в этот день, ведь стрижка может вызвать ссоры с друзьями и коллегами.
13 марта – положительный день для стрижки. Смена имиджа принесет вам хорошее настроение и большой заряд энергии на работе.
14 марта – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не повлияет на вашу жизнь ни положительно, ни отрицательно.
15 марта – благоприятный день для стрижки волос, поход к парикмахеру поможет воплотить вашу мечту в реальность.
16 марта – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.
17 марта – благоприятный день для стрижки и окрашивания волос
18 марта – день очень хороший для стрижки, волосы будут расти быстро.
19 марта – в этот день не рекомендуется стричь волосы, ведь длина волос может существенно повлиять на ваши дела.
20 марта – замечательный день для стрижки волос. Любые изменения пойдут на пользу, у вас появится настроение и вдохновение ко многим делам.
21 марта – если ваши волосы ослаблены и ломкие, стрижка поможет их оздоровить.
22 марта – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Если вы планируете масштабные изменения в жизни, то рекомендуется коротко стричь волосы.
23 марта – удачный день для смены имиджа, окрашивания волос и оздоровления шевелюры.
24 марта – стрижка сорвет все запланированные деловые и личные планы и помешает осуществить задуманное.
25 марта – в этот день отложите поход к парикмахеру, лучше побалуйте себя домашними масками, которые помогут оздоровить волосы.
26 марта – не рекомендуется в этот день стричь волосы, ведь вы можете навредить своему здоровью.
27 марта – удачное время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать с изменением прически, результат вас изрядно поразит.
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28 марта – не желательно укорачивать в этот день волосы, ведь это может привести к значительным потерям в бизнесе.
29 марта – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.
30 марта – не рекомендуется стричь в этот день волосы, ведь можете ухудшить свое психическое состояние.
31 марта – стрижка поможет вам, если вы чувствуете в себе нехватку сил и энергии.