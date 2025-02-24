Время и период стрижки имеет заметное влияние на успех в жизни и делах, пишет 24 Канал. Правильно выбранный день поможет привлечь в жизнь положительные эмоции и обойти период, который является нежелательным для стрижки, поскольку может привлечь в жизнь проблемы.

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По словам астрологов, лунный календарь стрижек имеет заметное влияние на жизнь человека, поэтому нужно на него обращать внимание, если вы планируете стрижку у парикмахера.

По лунному календарю на март 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 13, 30 – 31 марта;

: 1 – 13, 30 – 31 марта; Полнолуние – 14 марта;

– 14 марта; Убывающая Луна : 15 – 28 марта;

: 15 – 28 марта; Новолуние – 29 марта.

Учитывая особенности влияния Луны, можно определить судьбу, улучшить настроение и привлечь в жизнь хорошие события. Лунный календарь советов поможет выбрать лучшее время для стрижки волос, подравнивания кончиков или окрашивания.

1 марта – не слишком удачный день для серьезных изменений с волосами, ведь вы рискуете потерять свой успех и везение.

2 марта – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Тем, кто планирует большие изменения в жизни, подстричь рекомендуется только кончики волос.

3 марта – от смены имиджа в этот день стоит воздержаться. Лучше сделать лечебные процедуры для волос.

4 марта – астрологи говорят, что благодаря стрижке в этот день, вы сможете улучшить свое финансовое положение.

5 марта – для стрижки этот день является не слишком удачным, а вот окрашивание волос пройдет на отлично.

6 марта – поход к парикмахеру подарит творческую реализацию, настроит вашу жизнь на волну жизнерадостности.

7 марта – стрижка в этот день поможет решить проблемы со здоровьем, избавит от вирусных инфекций и простуд, а также привлечет деньги и похвалу от руководства.

8 марта – это время лучшее для стрижки, ведь принесет финансовое благополучие.

9 марта – не рекомендуется стричь волосы. Вы можете навлечь беду и проблемы с руководством по работе.

10 марта – в этот день рекомендуется посетить парикмахера, чтобы быть здоровым до конца года и для поддержания физической формы.

11 марта – чтобы уберечь свое эмоциональное состояние, отложите поход к парикмахеру на другой день.

12 марта – не рекомендуется стричь волосы в этот день, ведь стрижка может вызвать ссоры с друзьями и коллегами.

13 марта – положительный день для стрижки. Смена имиджа принесет вам хорошее настроение и большой заряд энергии на работе.

14 марта – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не повлияет на вашу жизнь ни положительно, ни отрицательно.

15 марта – благоприятный день для стрижки волос, поход к парикмахеру поможет воплотить вашу мечту в реальность.

16 марта – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.

17 марта – благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

18 марта – день очень хороший для стрижки, волосы будут расти быстро.

19 марта – в этот день не рекомендуется стричь волосы, ведь длина волос может существенно повлиять на ваши дела.

20 марта – замечательный день для стрижки волос. Любые изменения пойдут на пользу, у вас появится настроение и вдохновение ко многим делам.

21 марта – если ваши волосы ослаблены и ломкие, стрижка поможет их оздоровить.

22 марта – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Если вы планируете масштабные изменения в жизни, то рекомендуется коротко стричь волосы.

23 марта – удачный день для смены имиджа, окрашивания волос и оздоровления шевелюры.

24 марта – стрижка сорвет все запланированные деловые и личные планы и помешает осуществить задуманное.

25 марта – в этот день отложите поход к парикмахеру, лучше побалуйте себя домашними масками, которые помогут оздоровить волосы.

26 марта – не рекомендуется в этот день стричь волосы, ведь вы можете навредить своему здоровью.

27 марта – удачное время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать с изменением прически, результат вас изрядно поразит.

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

28 марта – не желательно укорачивать в этот день волосы, ведь это может привести к значительным потерям в бизнесе.

29 марта – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.

30 марта – не рекомендуется стричь в этот день волосы, ведь можете ухудшить свое психическое состояние.

31 марта – стрижка поможет вам, если вы чувствуете в себе нехватку сил и энергии.