Час та період стрижки має помітний вплив на успіх у житті та справах, пише 24 Канал. Правильно обраний день допоможе привернути в життя позитивні емоції й оминути період, який є небажаним для стрижки, оскільки може залучити в життя негаразди.

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За словами астрологів, місячний календар стрижок має помітний вплив на життя людини, тому потрібно на нього звертати увагу, якщо ви плануєте стрижку в перукаря.

За місячним календарем на березень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 13, 30 – 31 березня;

: 1 – 13, 30 – 31 березня; Повня – 14 березня;

– 14 березня; Спадний Місяць : 15 – 28 березня;

: 15 – 28 березня; Молодик – 29 березня.

Враховуючи особливості впливу Місяця, можна визначити долю, покращити настрій та привернути в життя хороші події. Місячний календар порад допоможе обрати найкращий час для стрижки волосся, рівняння кінчиків чи фарбування.

1 березня – не надто вдалий день для серйозних змін з волоссям, адже ви ризикуєте втратити свій успіх та везіння.

2 березня – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Тим, хто планує великі зміни в житті, підстригти рекомендується лише кінчики волосся.

3 березня – від зміни іміджу цього дня варто утриматися. Краще зробити лікувальні процедури для волосся.

4 березня – астрологи кажуть, що завдяки стрижці цього дня, ви зможете покращити своє фінансове становище.

5 березня – для стрижки цей день є не надто вдалим, а от фарбування волосся пройде на відмінно.

6 березня – похід до перукаря подарує творчу реалізацію, налаштує ваше життя на хвилю життєрадісності.

7 березня – стрижка в цей день допоможе вирішити проблеми зі здоров’ям, позбавить від вірусних інфекцій та простуд, а також приверне гроші та похвалу від керівництва.

8 березня – цей час найкращий для стрижки, адже принесе фінансове благополуччя.

9 березня – не рекомендується стригти волосся. Ви можете накликати біду та проблеми з керівництвом по роботі.

10 березня – цього дня рекомендується відвідати перукаря, аби бути здоровим до кінця року та для підтримки фізичної форми.

11 березня – щоб вберегти свій емоційний стан, відтермінуйте похід до перукаря на інший день.

12 березня – не рекомендується стригти волосся цього дня, адже стрижка може спричинити сварки з друзями та колегами.

13 березня – позитивний день для стрижки. Зміна іміджу принесе вам хороший настрій та великий заряд енергії на роботі.

14 березня – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не вплине на ваше життя ні позитивно, ні негативно.

15 березня – сприятливий день для стрижки волосся, похід до перукаря допоможе втілити вашу мрію в реальність.

16 березня – нова зачіска подарує волоссю ідеальний вигляд. Після стрижки воно стане блискучим, густим та здоровим.

17 березня – сприятливий день для стрижки та фарбування волосся

18 березня – день дуже хороший для стрижки, волосся ростиме швидко.

19 березня – у цей день не рекомендується стригти волосся, адже довжина волосся може суттєво вплинути на ваші справи.

20 березня – чудовий день для стрижки волосся. Будь-які зміни підуть на користь, у вас з’явиться настрій та натхнення до багатьох справ.

21 березня – якщо ваше волосся ослаблене та ламке, стрижка допоможе його оздоровити.

22 березня – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Якщо ви плануєте масштабні зміни у житті, то рекомендується коротко стригти волосся.

23 березня – вдалий день для зміни іміджу, фарбування волосся та оздоровлення шевелюри.

24 березня – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани та завадить здійснити задумане.

25 березня – цього дня відкладіть похід до перукаря, краще потіште себе домашніми масками, які допоможуть оздоровити волосся.

26 березня – не рекомендується в цей день стригти волосся, адже ви можете нашкодити своєму здоров’ю.

27 березня – вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

28 березня – не бажано вкорочувати цього дня волосся, адже це може призвести до значних втрат у бізнесі.

29 березня – ця доба невдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.

30 березня – не рекомендується стригти цього дня волосся, адже можете погіршити свій психічний стан.

31 березня – стрижка допоможе вам, якщо ви відчуваєте у собі брак сил та енергії.