З віком жінки люблять вкорочувати зачіски, тому тут варто зосередитися на стрижках без довжини, пише 24 Канал. Ніякого правила щодо правильності довжини немає, але старші жінки завжди носять короткі стрижки й рідко коли можна зустріти довге волосся.

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Навіть після 55 років можна підібрати стрижку, яка чудово підійде сучасній жінці. Про зачіски з начосами й косичками заплетеними в пучок варто забути, оскільки зараз дуже важливо виглядати стильно й модно, незалежно від цифри у паспорті. Перукарі відмітили кілька стрижок, які чудово пасують жінкам у 55-річному віці.

Боб

Ця стрижка підходить багатьом жінкам, які хочуть надати волоссю втрачений об’єм. Щоб створити особливу зачіску, можна вдатися до асиметричності – потрібно зробити з одного боку коротше волосся, а з іншого – подовжене. Такий варіант додасть особливого шарму та індивідуальності.

Каре

Якщо ж хочеться додати трішки довжини, тоді можна обрати довшу зачіску, ніж боб. Класичне каре чудово приховує вік жінки, а якщо додати ще й чубчик, то можна закрити зморшки, які вже активно видніються на чолі. Для жінок, в яких тонке волосся, варто зробити градуйоване каре, яке завдяки нашаруванню виглядає пишніше й об’ємніше.

Гарсон

Ця стрижка ідеально підійде для жінок в старшому віці, які хочуть мати максимально коротке волосся, при цьому красиво виглядати. Європейки обожнюють такі зачіски, оскільки гарсон чудово підкреслює контури обличчя, створює ефект ліфтингу без втручання косметологів.

Перевагою стрижки залишається акцент на природних лініях обличчя. Стрижка чудово відкриває лоб, вилиці та підборіддя. Зморшки та провисання навіть з такою короткою зачіскою стають не помітними, оскільки вся увага зосереджується саме на цікавій стрижці.

Додамо, що жінкам після 55 років для того, щоб мати красивий омолоджуючий вигляд, потрібно зробити ставку на світлий колір волосся, оскільки відтінки білого та золотистого здатні візуально омолодити вигляд.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Для тих, хто хоче додати легкості й пишності радимо обирати каскадну стрижку з пасмами, яка є просто та легкою в догляді й тривалий час залишається фавориткою багатьох жінок.